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Zam simidi de vurdu!

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel, tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yapıldığını söyledi. Yücel, ''Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1,50 TL'den 1,75 TL'ye çıktı." diye konuştu.

20 Eylül 2018 Perşembe 01:32
Zam simidi de vurdu!

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin maliyetleri artırdığını söyledi. Yücel," Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak 'fırsatçılık' denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık. "ifadelerini kullandı.

''MALİYETLERİMİZ İNANILMAZ YÜKSELDİ''

"Ham madde maliyetlerimiz inanılmaz yükseldi 60 liraya aldığımız simit unu şu an 100 TL'ye satılıyor" diyen Yücel, sözlerine "Susam fiyatı 9 liraydı şu an 18 liraya satılıyor. Akaryakıt, doğal gaz ve pekmez gibi ürünlere hiç girmiyorum. Biz de mecburen vatandaşımıza bu zammı yansıtmak zorunda kaldık " diye devam etti.

''NORMALDE 2 LİRA OLURDU''

Fırsatçılık yapılmadığını da belirten Yücel, "Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak 'fırsatçılık' denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık. "ifadelerini kullandı.

''ZAM PAZARTESİ YAPILDI''

Zammın pazartesi gününden beri vatandaşa yansıtıldığını söyleyen Yücel, "Bu yeni fiyat tarifesi tüm simitçi esnafına gönderildi. Artık tüm simitçiler 1.75'den satış yapacak. Benim simit şubelerimin hepsinde şu an zamlı fiyattan satılıyor." dedi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 01:32
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