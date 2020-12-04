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Ekonomi Zam şampiyonu domates
Ekonomi

Zam şampiyonu domates

Kasım’da en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93’le domateste gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:36:00 -
Zam şampiyonu domates

Domatesi yüzde 25.18’le kabak, yüzde 24.35’le karnabahar izledi. Ayrıca tavuk etinin fiyatı yüzde 18.95, dolmalık biberin yüzde 18.28, yumurtanın yüzde 17.75, erkek kabanının yüzde 14.9, patlıcanın yüzde 13.59, çocuk kazağının yüzde 12.59, dizel otomobilin yüzde 10.55, hazır sütlü tatlıların yüzde 9.32 arttı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.68’le limonda gözlendi. Limonu yüzde 9.75’le muz, yüzde 6.64’le beyaz lahana, yüzde 6.11’le yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 4.18’le havuç, yüzde 3.98’le nar, yüzde 3.17’yle mandalina, yüzde 2.39’la maydanoz takip etti.

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