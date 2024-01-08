Zam kararını beğenmeyen taksiciler binaya saldırdı!
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu. Zam kararından memnun olmayan taksiciler taş ve sopalarla UKOME toplantısının yapıldığı binaya saldırdı.
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu. Zam kararından memnun olmayan taksiciler taş ve sopalarla UKOME toplantısının yapıldığı binaya saldırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı.
İstanbul’da taksi ve servis ücretleri yüzde 28 oranında arttı. Kentteki toplu taşıma ücretlerine ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.
Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye yükseldi.
TAKSİCİLERDEN TAŞLI SOPALI SALDIRI
UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı.
Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
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