'Zam' çağrısı yaptı: Memurlar geçinmekte zorlanıyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu görevlilerinin ilk 6 aylık yüzde 3’lük maaş artışının, gerçekleşen enflasyonunun 3,38 puan gerisinde kaldığını belirten Başkan Yazgan, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ve her geçen gün daha da yoksullaştığını söyledi.

Temel gıda maddelerinde, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ev kirası gibi birçok alanda ardı ardına gelen zamlar nedeniyle kamu görevlilerinin geçinmekte zorlandığını kaydeden Genel Başkan Yazgan, “Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veren kamu görevlilerimizin aldığı ücret, maaş gününden kısa bir süre sonra bitmektedir. Kamu görevlilerimiz, ayın sonunu nasıl getireceğini düşünmekten yorulmuştur. Gün geçtikçe yoksullaşan kamu görevlilerimizin emekleri göz ardı edilmemelidir. Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşmede kamu görevlilerimizin emeklerinin karşılığı verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Seyyanen zam yapılmalı, refah payı verilmeli”

Kamu görevlilerinin maaşının ardı ardına gelen zamlar karşısında eridiğini ve buna bağlı olarak da alım gücünün sürekli düştüğünü söyleyen Başkan Yazgan, "Toplu sözleşmede kamu görevlerimizin maaşına, ücretlerinde oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek şekilde seyyanen zam yapılmalıdır ve refah payı verilmelidir. Son zamanda elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, LPG'ye 60 kuruşluk yapılan zam sonrası, kamu görevlilerinin maaşlarına istediğimiz seyyanen zam ve refah payının ne kadar haklı bir talep olduğunu ortaya koymaktadır. Hükümete çağrımızı yineliyoruz. Kamu görevlilerini enflasyon canavarına yem etmeyiniz. Büyüyen Türkiye ekonomisinden kamu görevlilerimiz de pay almalıdır. Kamu işveren heyeti, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine makul tahmin, doğru hedef ve adil bir teklifle gelmelidir. Kamu görevlisinin refahı Memur-Sen’e bağlı sendikalar olarak hepimizin ortak hedefidir” değerlendirmesinde bulundu.

Gelir vergisi dağılımında adaletsizlik olduğunu kaydeden Başkan Yazgan, şunları kaydetti:

"Vergi dilimi adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Vergi dilimi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Toplu sözleşme masasına taşıyacağımız konulardan birisi de budur. Genel Yetkili Sendika olarak toplu sözleşme masasında dik durarak kamu görevlilerimizin haklarını savunacağız. Güçlü kamu görevlisi, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda üzerimize düşeni sendika olarak fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz.”