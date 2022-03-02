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Gündem 'Zalimle normalleşme' ama '28 Şubatçı' zalimlerle kucaklaş! Laiklik sopasını gösterdiler, ittifaktan çıt yok
Gündem

'Zalimle normalleşme' ama '28 Şubatçı' zalimlerle kucaklaş! Laiklik sopasını gösterdiler, ittifaktan çıt yok

Saadet Partisi, 28 Şubat zihniyetinin temsilcisi CHP ile kucaklaşırken Milli Gazete kendisiyle çelişen bir manşet attı. Siyonist işgalci İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan Milli Gazete, diğer taraftan 28 Şubatçılarla kucaklaşmaya destek verdi. Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi de ittifaka 'laiklik' sopasını gösterdi ancak 6 partiden biri bile çıtını çıkaramadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 23:20:00 - 2022-03-02 23:27:08
'Zalimle normalleşme' ama '28 Şubatçı' zalimlerle kucaklaş! Laiklik sopasını gösterdiler, ittifaktan çıt yok

CHP, İYİ Parti geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya gelerek Millet İttifakı'nı genişletmek için harekete geçti.

Yuvarlak masa liderleri, Post Modern Darbe'nin yıl dönümü olan 28 Şubat'ta yeni bir tören düzenleyerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerinde mutabakat sağladı.

Saadet Partisi tabanının tepkilerini umursamıyor

Saadet Partisi, gerçekleştirdikleri Millet İttifakı hamlesine kendi tabanından tepkile gelse de pek umursamıyor.

Bu nasıl çelişki?

Öte yandan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, kendisiyle çelişen bir manşete imza attı.

Saadet Partisi'nin ittifak çatısı altında, Milli Görüş'ün Efsane Lideri Necmettin Erbakan'a yapılan 28 Şubat Darbesi'nin siyasi ayağı CHP ile sözde 'hellaleşme'si dikkat çekti.

Siyonist işgalci İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan Milli Gazete'nin yerli zalimlerle kucaklaşması "bu ne yaman çelişki" dedirtti.

Cumhuriyet 'laiklik' sopasını gösterdi, ittifaktan çıt yok

CHP yandaşı Kemalist Laikçi Cumhuriyet Gazetesi, 6'lı ittifakın töreninde 'laiklik'ten bahsedilmemesine tepki göstererek CHP zihniyetinin değişmediğini bir kez daha ortaya koydu. 

İttifakın törenine tepki gösteren Cumhuriyet, "Laikliği unuttular" diye manşet attı. 

'Laiklik' sopasıyla 28 Şubat döneminde, Müslümanları Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılayan ve bir kısmını da mahkum eden darbeci zihniyetin temsilcisi Cumhuriyet Gazetesi'ne Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden tepki gelmemesi manidar karşılandı.

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