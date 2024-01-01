Zalime karşı dik duruş! Vicdanını al Galata Köprüsü’ne gel

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşunun organizasyonunda saat 08.30'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

Camilerde sabah namazında şehitler için dua edilecek. Namaz sonrası ise yürüyüşle Galata Köprüsü üzerinde buluşulacak.

"İNSANLIK TARİHİNDE BENZERİNE AZ RASTLANAN BİR SOYKIRIMI EKRANLARDA TAKİP EDİYORUZ"

'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' isimli büyük buluşma için eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak davet mesajı yayımlamıştı.

Berat Albayrak mesajında, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni yılın ilk mesajı:

Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu göstermek için Adresimiz Galata Köprüsü "ZULÜM KARŞISINDA HERKESİ KÜRESEL SİSTEMİ SORGULAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Esra Albayrak, "Biz çocukları sistematik biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz" sözlerine yer vermişti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da "Bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırıyoruz" dedi.

"VİCDANINI AL GALATA KÖPRÜSÜ'NE GEL"

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yürüyüşe çağrıda bulunarak "Vicdanını da al Galata Köprüsü'ne gel" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'in haklı davasına destek veren TÜGVA Başkanı Beşinci, "1 Ocak sabahı milletimiz, fert fert Gazze için atan kalpleriyle Galata Köprüsü'nü dolduracak ve tüm batıya 2 yüzlülüğünü haykıracak" ifadelerine yer verdi. "Hakikati her yere yayacak, gök kubbeye yazacak, tüm dünyaya haykıracağız" diyen İbrahim Beşinci, "Onlar yüzüstü sürünürken, insanlığın "Onurunu, Şerefini, İzzetini" yerden kaldırmak için 1 Ocak sabahı 8.30'da Adresimiz Galata Köprüsü" sözleriyle milyonlara çağrısını yineledi.