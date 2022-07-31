Zahterin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! Zahter salatası ve zahter (Dağ kekiği) salamura tarifi

Zahter nedir?

Zahter ya da zahter otu, genel olarak bir baharat olarak bilinse de aslında kendisi, doğada kendiliğinden bile yetişebilen uyumlu bir bitki. Ülkemizde başta Hatay, Kilis ve Gaziantep olmak üzere birçok yerde yetişiyor, Güney Doğu Anadolu mutfağında birçok yemeğin ana malzemesi olarak kullanılıyor.

Halk arasında kara kekik, zahter kekiği, zater ya da çıprıka isimleriyle de anılan zahter otu, gerçekten anıldığı isimlerden de anlaşıldığı gibi her zaman kullandığımız kekik ile aynı familyadan aslında. Her ikisi de ballıbabagiller familyasına ait olan kekik ve zahteri karşılaştırdığınızda ise tadının ve faydalarının aslında birbirinden çok farklı olduğunu kolayca fark edebilirsiniz.

Zahter, baharat olarak kullanır ya da çayı yapılarak tüketilir. Kahvaltılık sosların içerisinde ya da salatalarda da kullanılır.

Zahter, tarla kenarları, çimenlik alanlar, orman kıyıları ve çayırlarda yetişir. İki çeşidi bulunur. Bir çeşidi yaz mevsiminde diğer çeşidi ise kış mevsiminde yetişir. Özellikle zahter ile yapılan çay; Hatay, Gaziantep ve çevre illerde oldukça ünlü. Zahterin kokusu ve tadından dolayı tercih edilmesinin yanı sıra şifa kaynağı olduğu da bilinir. Son dönemlerde ülkemizle birlikte özellikle Doğu Avrupa ve Amerika'da mutfaklarda çokça tercih edilir. Tüketimi oldukça artan bu yabani bitkinin, sağlık açısından da birçok faydası bulunur.

ZAHTERİN BİLİNMEYEN FAYDALARI!

*Hazmı kolaylaştırır ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olur.

*Antioksidan özelliği sayesinde düzenli tüketilir ise bağışıklığı güçlendirir. Aynı zamanda toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.

*Karaciğer yağlanmasının önlenmesinde rol oynadığı bilinir.

*İçerisindeki A vitamini sayesinde göz sağlığına etkisi bulunur. Göz kanallarındaki bakterileri temizleyerek sıvı oranını artırır. İleri yaşlarda yaşanabilecek göz sorunlarının önüne geçer.

*Uyarıcı içeriği nedeni ile uyku açar, yorgunluk hissini azaltır. Vücuda enerji verir ve daha dinç olmayı sağlar.

*Böbrek rahatsızlıklarına karşı direnci yükseltir.

*Sinir sistemine de iyi gelen zahter; stres, sinir ve bunlardan kaynaklı uykusuzluğa da çare olur.

*İştah açıcı özelliği bulunur. İştahsızlık yaşayan kişilere de tavsiye edilir.

*Çiğneyerek ya da su ile birlikte gargara olarak kullanıldığında ağız kokusunu giderir. Diş ve diş eti sağlına olumlu etkisi bulunur.

*Harici kullanılırsa vücuttaki yara ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Sivilce ya da lekelerin temizlenmesine yardım eder.

*Zahter bitkisinin suyu ve yağı saç dökülmesini engeller ve saçları güçlendirir.

*Ayak mantarı şikayetine iyi geldiği bilinir.

*Bağışıklığı arttırdığı için grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını engeller.

*Doğal bir idrar söktürücü özelliği bulunur. Vücuttaki parazit ve mikropların idrarla atılmasını sağlar.

*Öksürük ve boğaz ağrısına karşı etkili olduğu için kullanılır. Aynı zamanda rahat nefes almaya yardımcı olur.

*Tansiyonu dengelemekte yardımcı olur ve kalp çarpıntısına da iyi gelir.

*Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Böylece bağırsak rahatsızlıklarının çözümünde rol oynar.

*Kanserli hücre oluşumunun durdurulmasına destek olur. Düzenli olarak tüketilen zahter çayı kansere yakalanma ihtimalinin düşmesine destek olur.

ZAHTER OTUNU KİMLER KULLANAMAZ!

Hamile olanların zahter otu kullanmaması gerekir.

Emziren annelerin kullanması da önerilmez.

Guatr hastalarına da kullanmaması tavsiye edilir.

Düzenli ilaç kullananların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

Zahter çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Zahter antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Grip, nezle gibi kış hastalıklarından tutun da birçok kanser türüne kadar, vücudu çeşitli hastalıklardan koruyor. Vücuda enerji veriyor, yorgunluk hissini azaltıyor.

Ballı Zahter Çayı Nasıl Yapılır?

Kaynamış olan suyu, demleme için tercih ettiğiniz ve içerisine zahter koyduğunuz metal kaba aktarın. 6 ila 7 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyin. Bu esnada çayın içerisine limon dilimlerini de ilave edebilirsiniz. Demlenen zahter çayını süzerek kupaya doldurun.

Zahter salatası tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 demet maydanoz

1 demet taze soğan

30 g salamura zahter (dağ kekiği)

2 adet kırmızı kapya biber

120 g domates salçası

5 g kimyon

5 g isot

yeteri kadarkaya tuzu

Üzeri için:

40 g nar ekşisi

75 ml zeytinyağı

Zahter salatası Nasıl Yapılır?

Yeşillikleri güzelce yıkayıp kurutun. Kapya biberleri yıkayın, ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini alın. Yeşillikleri ve zahterleri ince kıyım, kapya biberleri ise küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir kapta, yeşilliklere zarar vermeyecek şekilde bütün malzemeleri harmanlayın. Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı dökerek servis edin.

Püf Noktası

*Salamura olarak elinizde yoksa eğer; Taze zahterlerin (dağ kekiği) yapraklarını ayıklayın, üzerine bir tutam tuz serpin. Acı suyunu almak için 2-3 dakika ovun ve yıkayın.

*Nar ekşisi ve baharat oranını damak zevkinize göre sık sık tadarak ayarlayın.

*Tercihen bir diş sarımsak ekleyebilirsiniz.

Zahter (Dağ kekiği) salamura tarifi

Zahter Salamurası Tarifi İçin Malzemeler

1 bağ zahter yani kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon suyu

Zeytin yağı

Zahter Salamurası Tarifi Nasıl Yapılır?

1 bağ kekik ayıklanıp güzelce yıkanır yapraklarını kullandım sadece ben uygun bir kavanoza yıkanmış suyu tamamen süzülmüş olan kekiğimizi sıkıca yerleştirelim. Bir kapta diğer malzemeler karıştırılarak üzerine dökülür. Kapağını kapatıp dışarıda bir hafta olması beklenir. Daha sonra yenmeye hazır buzdolabında saklayabilirsiniz.

Zahter Salamura için diğer kolay tarif ise;

Zahter Salamura Tarifi İçin Malzemeler

1 kg zahter (kekik)

2 kg limon

2,5 yemek kaşığı tuz

2,5 yemek kaşığı pul biber

Alabildiğine zeytinyağı

Küçük kavanozlar

Zahter Salamura Tarifi Nasıl Yapılır?

Kekiği ayıklayıp yıkıyoruz suyu süzülüne kadar bırakın. Daha sonra tepsinin içine alıp tuzu pul biberi (miktarını kendinize göre ayarlayın) serpip karıştırın. Daha sonra kavanozlara basın her kavanoza 1 çay bardağı limon ekliyoruz. Geri kalanını zeytinyağı döküyoruz. Kavanozları sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. 1 ay sonra yemeye hazır hale gelir.