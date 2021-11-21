  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zahid Kotku’yu bütün dünyaya tanıtacağız
Gündem

Zahid Kotku’yu bütün dünyaya tanıtacağız

Bursalı alim Mehmed Zahid Kotku’nun anıldığı uluslararası sempozyum başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:28:00 -
Zahid Kotku’yu bütün dünyaya tanıtacağız

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı.

Sempozyum, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Bursa’nın, Kotku için ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti.

Yılmaz, Mehmed Zahid Kotku’nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek “Bu sempozyumlarla bu büyük alimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, Kotku için iki yılda bir, yeni yönlerini güncel bakış açısıyla ele alan sempozyumlar yapmaya devam edeceklerini de aktardı.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanı Adem Şahiner ise Kotku’nun birçok insanın yetişmesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından gelenlere teşekkür eden Şahiner, programın düzenlenmesinde görev alanlara şükranlarını sundu.

Sempozyum bugün sona erecek

10 üniversiteden 40’tan fazla akademisyenin katılarak bildiri sunacağı sempozyum, açılış panelinin yanı sıra 5 farklı oturumdan oluşacak.

Değerlendirme oturumuyla bugün sona erecek sempozyumda sunulan tüm bildiriler kitap haline getirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor
Sağlık

Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor

Faydası saymakla bitmeyen sakızın da fazlası zarar. İngiltere'de yedi saat boyunca sakız çiğneyen kadının çenesi hasar gördü ve ameliyat olm..
MİT'ten büyük darbe yiyen Mossad'dan peş peşe istifa! İsrail'den 'yetersizlik' itirafı
Dünya

MİT'ten büyük darbe yiyen Mossad'dan peş peşe istifa! İsrail'den 'yetersizlik' itirafı

Türkiye'de operasyon yaparken MİT'ten büyük bir darbe yiyen İsrail istihbarat servisi Mossad'da üst düzey yöneticilerin istifa ettiği ortaya..
Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama
Gündem

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme'nin ölüm nedeni ile ilgili açıklama

Kaynaklar, 10 günlük aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde ilk bulguda herhangi bir darp ve yara izine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay