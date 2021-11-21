Zahid Kotku’yu bütün dünyaya tanıtacağız

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve dinleyici katıldı.

Sempozyum, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Bursa’nın, Kotku için ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti.

Yılmaz, Mehmed Zahid Kotku’nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek “Bu sempozyumlarla bu büyük alimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, Kotku için iki yılda bir, yeni yönlerini güncel bakış açısıyla ele alan sempozyumlar yapmaya devam edeceklerini de aktardı.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanı Adem Şahiner ise Kotku’nun birçok insanın yetişmesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından gelenlere teşekkür eden Şahiner, programın düzenlenmesinde görev alanlara şükranlarını sundu.

Sempozyum bugün sona erecek

10 üniversiteden 40’tan fazla akademisyenin katılarak bildiri sunacağı sempozyum, açılış panelinin yanı sıra 5 farklı oturumdan oluşacak.

Değerlendirme oturumuyla bugün sona erecek sempozyumda sunulan tüm bildiriler kitap haline getirilecek.