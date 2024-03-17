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Dünya Zaharova'dan Macron'a salvolar
Dünya

Zaharova'dan Macron'a salvolar

Yeniakit Publisher
2024-03-17 16:11:00 -
Zaharova'dan Macron'a salvolar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya birlik gönderme konusunda "tuhaf şeyler" söylediğini belirtti.

Zaharova, Solovyov Live TV kanalına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ve ateşkes konularındaki açıklamalarını eleştirdi.

Macron'un farklı zamanlarda farklı açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Sürekli kendisiyle çelişiyor, çok tuhaf şeyler söylüyor. Önce Avrupa Birliği'nin veya tek tek NATO ülkelerinin birliklerinin ( Ukrayna'da) çatışma bölgesine gönderilmesinden bahsediyor, sonra asla böyle bir şeye girişmeyeceğini belirtiyor. Şimdi de Olimpiyat Oyunları'ndan (oynandığı süreçte Rusya'ya ateşkes teklifi yapacağı) bahsetmeye başladı." ifadesini kullandı.

Daha önce Macron, Ukrayna medyasına Fransa'nın Paris'teki Olimpiyat Oyunları süresince Rusya'ya ateşkes teklif edeceğini söylemişti.

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