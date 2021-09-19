Zaharova'dan "casusluk" çıkışı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkileri Bürosu tarafından yayınlanan yabancı ajanlar ile ilgili Amerikan ve Rus kanunlarının karşılaştırmalı analizinin yer aldığı infografiği yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’daki kanunun yürürlükten kaldırılmasının söz konusu olmadığını, zira Rus gazetecilere yapılan baskılara ve dışarıdan Rusya’nın siyasi yaşamına müdahale etme girişimlerine karşı konulmasını sağladığını söyledi.

Telegraph blog platformundan bir mesaj paylaşan Zaharova, “Yabancı ajanlar kanununun yürürlükten kaldırılması söz konusu değil. Zira kaldırılırsa Batılı ortaklar, hem yurtdışındaki Rus medyası üzerindeki baskı, hem de nüfuz ajanları aracılığıyla ülkemizdeki siyasi hayata katılma konusunda tam bir dokunulmazlık hissine kapılacak” ifadelerini kullandı.

ABD ve Rusya’nın çıkardığı yabancı ajanlar kanunlarını karşılaştıran Zaharova’ya göre iki kanunun arasındaki fark, ‘Amerikalıların kullandığı acımasız önlemleri Rusya’nın bilinçli olarak kullanmaması.’

Son 6 ay içinde Rusya’nın yabancı ajanlar listesine Meduza, Insider, İlk yolsuzlukla mücadele medyası, VTimes, Dojd televizyonu gibi kuruluşlar alınmıştı.