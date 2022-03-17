Zaharova: Ukrayna'ya silah sağlanması sorun meydana getirir

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova, konuşmasının başında Ukrayna'ya paralı asker ve silah gönderen ülkelere seslendi.

"Kendiniz için sorun oluşturursunuz"

Sert bir dille gözdağı veren Zaharaova, "Eğer Ukrayna'ya paralı asker ve silah sağlanırsa sadece Slovakya değil diğer ülkeler de kendileri için sorun oluşturur. Paralı asker alımını tüm dünyadaki Ukrayna büyükelçilikleri üzerinden yapıyorlar." dedi.

Ayrıca Zaharova, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilme kararının tamamen Rusya'nın inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirterek, "Rusya Federasyonu uzun zamandır Avrupa Konseyi'ndeki varlığı için mücadele ediyor. Ancak ABD tarafından desteklenen NATO yapılarının bu yıkıcı çabası galip geldi. Avrupa Konseyi'nin geri kalan üyelerinin bu yıkım ideolojisine direnecek bir gücü yoktu." ifadelerini kullandı.

"ABD ile aktif müzakere sürecimiz yok"

Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklamasına karşı ABD ile Rusya arasında bir müzakere yürütülüp yürütülmediği sorusunu ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda ABD ile aktif bir müzakere süreci yok. Ayrı ayrı ortaya çıkan sorunlar var. Rus tarafı olarak 6 ay boyunca ABD ile siber güvenlik, Ukrayna ve küresel güvenlik konularını müzakere etmek için aktif çabalarımız oldu."

"Rusya'nın talepleri son derece anlaşılır"

Ukrayna ile müzakerelerin hangi boyutta olduğunu da açıklayan Zaharova, "Şu anda video konferans yoluyla müzakereler yürütülüyor. Askeri, siyasi ve insani koridor konuları tartışılıyor. Rusya'nın talepleri son derece anlaşılır ve aynı zamanda bu talepler ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının gerekçesi de aynı. Kiev'in sonunda Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazi gruplarından arındırmasını idrak edeceğini umuyoruz. Kiev rejimi bunu ne zaman anlarsa askeri operasyonlar o kadar erken tamamlanacak. Zelensky yönetimini ülkenin kaderi hakkında uygun kararlar vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.