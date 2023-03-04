Zaharova patladı: Derhal açıklama yapın!

Rusya, yakın müttefiki Sırbistan’ın Ukrayna’ya binlerce roket gönderdiği yolundaki haberlerin doğruluğunu teyit edilmesi için Belgrad’dan resmi açıklama istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’da hükümet yanlısı basında geçen ay çıkan haberlerden Moskova’nın "derin endişe duyduğunu" ifade ederek, "gelişmeleri izliyoruz" dedi.

Zakharova, Sırbistan’ın Ukrayna’ya olası silah göndermesinin Belgrad ve Moskova arasındaki ilişkiler için “ciddi bir sorun” teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Rusya’da iktidar yanlısı medyada çıkan haberlerde, Sırbistan’daki devlet silah fabrikasının yakın zamanda hem Ukrayna hem de Rus silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan roketatarlar için yaklaşık 3 bin 500 füze teslim ettiği bildirildi.

Yine aynı haberlerde bu roketlerin Türkiye ve Slovakya üzerinden Ukrayna’ya teslimat yapıldığı aktarıldı.

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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, ülkesinin doğrudan Ukrayna’ya silah teslimatı yaptığı yaptığını yalanlarken, bu silahların üçüncü bir taraf üzerinden Ukrayna’ya gitme olasılığına dikkat çekmişti.

Vucevic, “Eğer özel şirketler bu silahları üçüncü bir ülkeden alıp diğer şirketler aracılığıyla başka bir ülkeye sattılarsa bu Sırbistan’ın sorunu değil, bu uluslararası bir ticaret.” ifadesini kullandı.

Sırbistan, Rusya’nın Avrupa’da en yakın müttefiki olarak biliniyor. Rusya, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’ya karşı Sırbistan’a destek vermişti. Sırbistan ise şu ana kadar Rusya’ya yönelik Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara katılmama kararı aldı.

Kaynak: Euronews