Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

POLİS YAKALADI İki şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında gözaltına alındı. Ahmet Yasin E., polise verdiği ilk ifadede, saldırganlardan Muharrem Y.’nin eski iş arkadaşı olduğunu söyledi. Muharrem Y.’nin olay sırasında Fatih M.’nin selamını getirdiklerini söylediğini, ardından 'Sana özür videosu çektireceğiz' diyerek üzerine yürüdüğünü belirtti. Ahmet Yasin E., Muharrem Y. ile yanındaki 3 kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Yapılan kontrollerde Ahmet Yasin E. ve Muharrem Y.’nin 2’şer, Fatih M.’nin ise 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında haklarında işlem yapılan Muharrem Y. ile Fatih M. adliyeye sevk edildi. Olay anı ise kask kamerasına yansıdı.