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Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

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Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

İstanbul'da moto kuryelik yapan Ahmet Yasin E, ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. ve 3 arkadaşı tarafından yolun kesilerek feci şekilde darp edildi.

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Foto - Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

İstanbul Sarıyer Huzur Mahallesi’nde moto kurye olarak çalışan Ahmet Yasin E., daha önce birlikte çalıştığı Muharrem Y.’nin ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktı. Ahmet Yasin E., Muharrem Y.’nin arkadaşı Fatih M. aracılığıyla sosyal medya üzerinden 'Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim' diye mesaj gönderdi.

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Foto - Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

TEKME TOKAT DÖVÜP BAŞINA KASKLA VURDULAR Mesajın ardından Muharrem Y., arkadaşı Fatih M. ve yanlarına aldıkları 2 kişiyle, çalıştığı iş yerinden sipariş götürmek için yola çıkan Ahmet Yasin E.'nin önünü kesti. Plakasız 2 motosikletle olay yerine gelen 4 kişi, iddiaya göre silah gösterdikleri moto kuryeye motosikletten inmesini söyledi. Şüpheliler, kaskını çıkardıkları Ahmet Yasin E.’ye küfür ve hakaret etti ardından da tekme ve yumruklarla saldırdı. Moto kurye başına aldığı kask darbelerinin ardından yaralandı.

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Foto - Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

BURNU VE BELİ KIRILDI Saldırının ardından hastaneye giden Ahmet Yasin E.’nin darbedilmesinin ardından, burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kurye, tedavisi sonrası sağlık raporu alarak polis merkezine gitti. Ahmet Yasin E.’nin şikayeti üzerine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ve mağdurun ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Muharrem Y. ile Fatih M.’nin kimliklerini tespit etti.

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Foto - Kuryeyi tekme tokat dövdüler! Nedenini duyan şaşırıyor!

POLİS YAKALADI İki şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında gözaltına alındı. Ahmet Yasin E., polise verdiği ilk ifadede, saldırganlardan Muharrem Y.’nin eski iş arkadaşı olduğunu söyledi. Muharrem Y.’nin olay sırasında Fatih M.’nin selamını getirdiklerini söylediğini, ardından 'Sana özür videosu çektireceğiz' diyerek üzerine yürüdüğünü belirtti. Ahmet Yasin E., Muharrem Y. ile yanındaki 3 kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Yapılan kontrollerde Ahmet Yasin E. ve Muharrem Y.’nin 2’şer, Fatih M.’nin ise 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında haklarında işlem yapılan Muharrem Y. ile Fatih M. adliyeye sevk edildi. Olay anı ise kask kamerasına yansıdı.

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