  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zaharova ABD'deki kargaşanın nedenini açıkladı
Dünya

Zaharova ABD'deki kargaşanın nedenini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de yaşanan kargaşanın, demokratik standartları karşılamayan seçim sistemi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:26:00 -
Zaharova ABD'deki kargaşanın nedenini açıkladı

ABD Kongre binasının Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından 4 saat süreyle işgal edilmesini Rus basınına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu ABD'nin iç meselesi. Ancak ABD'deki seçim sisteminin 'arkaik' olduğuna yeniden dikkat çekmek istiyoruz, bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale olanak sağlıyor. ABD basını ise siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi. Bu, birçok açıdan şu anda Amerikan toplumunda gözlenen bölünmenin sebebi oldu" dedi.

Zaharova, dost ABD halkının tarihlerindeki bu dramatik anı saygın bir şekilde geride bırakmalarını umduklarını ekledi.

ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını işgal etmiş ve yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…
Siyaset

Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının bitmediği CHP’de yeni bir rezalet patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı R..
İsrail Şam'ı bombaladı!
Dünya

İsrail Şam'ı bombaladı!

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!
Medya

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamayı okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazetecil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay