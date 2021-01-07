Zaharova ABD'deki kargaşanın nedenini açıkladı

ABD Kongre binasının Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından 4 saat süreyle işgal edilmesini Rus basınına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu ABD'nin iç meselesi. Ancak ABD'deki seçim sisteminin 'arkaik' olduğuna yeniden dikkat çekmek istiyoruz, bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale olanak sağlıyor. ABD basını ise siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi. Bu, birçok açıdan şu anda Amerikan toplumunda gözlenen bölünmenin sebebi oldu" dedi.

Zaharova, dost ABD halkının tarihlerindeki bu dramatik anı saygın bir şekilde geride bırakmalarını umduklarını ekledi.

ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını işgal etmiş ve yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.