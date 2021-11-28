ZAHA projesinde kritik gelişme! Başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu esnasında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projelere de değinen Oktay, önemli bilgiler paylaştı.

Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre; FNSS Savunma tarafından milli imkanlarla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Balistik test programı kapsamında ZAHA, mayın testine tabi tutuldu. ZAHA, testler esnasında mayınlara karşı mukavemetini başarıyla sergiledi. Konsept itibariyle kıyı bölgelerine yönelik çıkarma harekatlarında kullanılacak ZAHA için mayın testleri, kritik öneme haiz.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen ve Dünya’da kendi sınıfındaki ikinci araç olma özelliğine sahip olan ZAHA, ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)’nde kullanılacak. ZAHA’nın, 2022 yılı içerisinde Türk Donanması’na teslim edileceği tahmin ediliyor.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)

TCG ANADOLU özelinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın zırhlı amfibi hücum aracı ihtiyacının karşılanması amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında; 2 adet Komuta Kontrol Aracı, 2 adet Kurtarma Aracı ve 23 adet Personel Taşıma aracı olmak üzere toplam 27 adet ZAHA tedarik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılan özverili çalışmaların sonucunda geliştirilen ZAHA; 24 (21 deniz piyadesi + 3 mürettebat ) personel taşıma kapasitesine, 12.7mm çapında makinalı tüfek ve 40mm çapında otomatik bomba atar barındıran uzaktan komutalı silahı kulesi sayesinde yüksek ateş gücüne, sızdırmaz ve hidro dinamik gövde tasarımına, suda itki sistemine, sis perdesi üretme kabiliyetine ve balistik korumaya sahiptir.

Denizde 7 knot ve karada ise 70 km/sa azami sürate sahip olan ZAHA; %60 dik eğim tırmanabilirken, %40 yan eğimde tutunabilmektedir. ZAHA, 90cm yüksekliğindeki dik engelleri ve 2 metre uzunluğundaki hendekleri kolaylıkla geçebilmesi sayesinde oldukça iyi bir arazi performansı ortaya koyabilmektedir.

TCG ANADOLU Amfibi Harp Gemisi’nin havuz kısmında bulunacak ZAHA’lar sayesinde; olası bir amfibi harekat esnasında, kıyıya yönelik çıkartma yapmak mümkün olacaktır. Kurtarma ve komuta kontrol konfigürasyonundaki ZAHA’ları saymazsak; 23 adet ZAHA ile kıyıya, 483 + 69 kişilik bir kuvvetin aktarımı sağlanabilecektir.

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