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Spor Zaha ilk golünü attı
Spor

Zaha ilk golünü attı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 01:45:00 -
Zaha ilk golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Wilfried Zaha Süper Lig'de ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada ikinci yarı 3 gol oldu. Konuk takım 48'de Renaldo Cephas ile öne geçti. Galatasaray ise 56'da Wilfried Zaha ve 69'da Hayrullah'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken sarı kırmızılılar puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Maçın ardından Wilfried Zaha galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi:

"Dakika alıp kendime güvenimi tekrar kazanmaya çalışıyorum. En önemlisi, takımın kazanmasıydı. Kazandığımız için mutluyum. Yüzde olarak kaçta olduğumu bilmiyorum ama %100 olduğum zaman beni göreceksiniz zaten. Şu anda %100 olmadığımı söyleyebilirim, süre aldıkça performansımı geliştireceğim. Maç maç bakacağız."
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