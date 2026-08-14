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Gündem Memişoğlu, Ak Parti’nin 25. kuruluş yılını kutladı: Her sayfasında alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı
Gündem

Memişoğlu, Ak Parti’nin 25. kuruluş yılını kutladı: Her sayfasında alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı

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Memişoğlu, Ak Parti’nin 25. kuruluş yılını kutladı: Her sayfasında alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı. “Her sayfası alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı. AK Parti 25 yaşında. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her sayfası alnımızın akı, her satırı milletimizin duasıyla yazıldı. 25 yıldır bu dev eserin her sayfasına büyük reformlar ve unutulmaz hizmetler kazıdık. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aynı inanç ve ilk günkü heyecanla Türkiye Yüzyılı'nı yazmaya devam ediyoruz. AK Parti 25 yaşında. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun."

 

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