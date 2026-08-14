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Gündem Vize vurguncularına adliye şoku! Bot yazılımlarla randevu toplayan şebeke çökertildi!
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Vize vurguncularına adliye şoku! Bot yazılımlarla randevu toplayan şebeke çökertildi!

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Vize vurguncularına adliye şoku! Bot yazılımlarla randevu toplayan şebeke çökertildi!

İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında bot ve özel yazılımlarla vize randevularını toplayarak karaborsada satan şebekeye yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek bot ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla vize randevularını haksız şekilde ele geçirip ücret karşılığında sattıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında salı sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

38 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTENDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 42 şüpheliden 38’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Üç şüpheli için ise adli kontrol uygulanması istendi.

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