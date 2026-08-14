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Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam... Arap sabunu ve elma sirkesiyle saç uzatan doğal yöntem: Etkisi dikkat çekiyor
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Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

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Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "longevity" efsanesinin arkasındaki çarpıcı bilimsel gerçekleri ilk kez anlattı. Sağlıklı ve uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçeği gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "longevity" efsanesinin arkasındaki çarpıcı bilimsel gerçekleri açıklarken, sağlıklı ve uzun bir ömür arayanların düştüğü en kritik hatayı gözler önüne seriyor. Uzun yaşamak isterken bedeninizi yanlış basamaklarda tüketmemek için, hayatınızı değiştirecek bu hayati uyarıları mutlaka okuyun.

#2
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

Longevity dünyasında işler biraz karıştı. Bir tarafta kırmızı ışıklar, saunalar, soğuk odalar, hiperbarik oksijen, kompresyon sistemleri… Diğer tarafta akıllı yüzükler, sürekli glikoz ölçümleri, biyolojik yaş testleri, beyin cihazları, cilt teknolojileri ve giderek büyüyen bir takviye pazarı. İnsanın bütün bunları görünce aklına şu geliyor: "Hepsini yaparsam 120 garanti mi?" Maalesef longevity'nin henüz böyle bir VIP paketi yok. Bilimin söylediği daha sade: Mesele elinizde kaç teknoloji olduğu değil, onları hangi sırayla kullandığınız. Ben bilimsel longevity yaklaşımını bir merdivene benzetiyorum. Ve ilk uyarım şu: Üçüncü basamaktan başlamayın. Düşebilirsiniz. 1. BASAMAK: ÖNCE TEMELİ DÜZELTİN. Bilimsel longevity'nin ilk basamağında şaşırtıcı biçimde hiçbir cihaz yok. Uyku, egzersiz, beslenme, yeterli sıvı, stres yönetimi ve sosyal bağlar. Bunlar yeni çıkan bir longevity cihazı kadar heyecanlı görünmeyebilir ama sağlık süresini uzatmada en güçlü temel hâlâ burada. Özellikle kas gücü, aerobik kapasite, kan basıncı, kan şekeri, kan yağları, uyku kalitesi ve vücut kompozisyonu uzun vadeli sağlık için belirleyici. Yani beş saat uyuyup bütün gün oturuyor, kaslarınızı çalıştırmıyor ama biyolojik yaşınızı üç ayda bir ölçüyorsanız mesele testte değil. Yanlış basamaktasınız. Biyolojik yaşınızı ölçmeden önce biyolojinize iyi davranmanız gerekiyor.

#3
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

2. BASAMAK: HASTALIK RİSKLERİNİ BULUN VE YÖNETİN. Longevity modern tıbbın alternatifi değildir. Tam tersine, modern tıbbın daha erken ve daha akıllı kullanılmasıdır. Tansiyonunuz yüksekse önce onu düzeltin. LDL'niz yüksek ve damarınızda plak varsa önce damar riskinizi azaltın. Diyabetiniz varsa sadece sensördeki grafiğe bakmayın; glikoz kontrolünü gerçekten iyileştirin. Uyku apneniz varsa önce onu bulun ve tedavi edin. Kanser taramalarınızı, kemik sağlığınızı, işitmenizi, görmenizi ve kalp-damar riskinizi ihmal edip "NAD seviyem kaç?" diye dolaşmak longevity değildir. Önce yangını söndürün, sonra salonun ışığını değiştirirsiniz. 3. BASAMAK: TEKNOLOJİYİ AKILLICA EKLEYİN. Temel sağlamsa teknoloji anlam kazanmaya başlar. Kırmızı ve yakın kızılötesi ışık, sauna, kontrollü ısı maruziyeti, seçilmiş durumlarda hiperbarik oksijen, kompresyon sistemleri ve bazı toparlanma teknolojileri bu grupta düşünülebilir. Ama burada çok önemli bir kelime var: Destek. Kırmızı ışık egzersizin yerine geçmez. Sauna kötü beslenmeyi silemez. Hiperbarik oksijen beş saatlik uykuyu sekiz saate tamamlamaz. Keşke tamamlasa. O zaman yatak odası yerine basınç odası alırdık. Teknolojinin asıl değeri, iyi kurulmuş bir biyolojinin üzerine eklendiğinde ortaya çıkar.

#4
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

4. BASAMAK: SKIN LONGEVITY — CİLDİNİZİ SADECE GENÇ GÖSTERMEYİN, GENÇ TUTUN. Longevity'nin en görünür organı cilttir. Ama Skin Longevity'yi yalnızca kırışıklık, botoks veya estetik uygulamalar olarak görmek eksik olur. Cilt; inflamasyonun, glikasyonun, hormonal değişimlerin, uyku bozukluğunun, oksidatif stresin ve özellikle güneş hasarının dışarıdan görülebilen kayıtlarından biridir. Bu nedenle Skin Longevity'nin ilk ilacı bazen pahalı bir krem değil, oldukça sıradan bir şeydir: Güneşten korunmak. Sonra yeterli protein, sigarasız yaşam, iyi metabolik kontrol, kaliteli uyku ve doğru cilt bakımı gelir. Retinoidler, seçilmiş lazer ve enerji bazlı uygulamalar, LED ve kırmızı ışık teknolojileri ise doğru kişide bu temelin üzerine eklenebilir. Buradaki amaç yalnızca daha genç görünmek değildir. Amaç, bariyeri güçlü, iyileşme kapasitesi yüksek ve fonksiyonunu uzun süre koruyan bir cilt yaratmaktır. Kısacası: Skin Longevity estetikten daha büyük bir kavramdır. Yüzünüzdeki mesele takvim yaşınızı saklamak değil, cildinizin biyolojik yaşlanmasını yavaşlatmaktır.

#5
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

5. BASAMAK: BRAIN LONGEVITY — BEYNİNİZİ EMEKLİ ETMEYİN. Longevity'nin belki de en kıymetli basamağı burasıdır. Çünkü 95 yaşına ulaşmanın anlamı azalır, eğer o yaşta hafızanız, karar verme gücünüz, bağımsızlığınız ve kişiliğiniz sizinle birlikte değilse. Brain Longevity yalnızca sudoku çözmek değildir. Beyni korumak için damarları da korumak gerekir. Tansiyon, LDL kolesterol, diyabet, obezite, sigara, fiziksel hareketsizlik ve uyku apnesi yalnızca kalbin değil beynin de meselesidir. Sonra hareket gelir. Aerobik kapasiteyi ve kas gücünü korumak aynı zamanda bir beyin yatırımına dönüşür. Kaliteli uyku, işitmenin korunması, sosyal bağlantılar, yeni şeyler öğrenmek, okumak, yazmak, müzik, dans ve zihinsel olarak aktif kalmak da bu paketin parçalarıdır. Teknoloji burada da hızla ilerliyor. Uyku analizlerinden dijital bilişsel testlere, EEG temelli sistemlerden nöromodülasyona, yeni Alzheimer kan biyobelirteçlerinden beyin görüntülemeye kadar yepyeni bir dönem açılıyor. Ama yine aynı kural: Teknoloji beyninizi sizin yerinize kullanamaz. Beynin en sevmediği cümlelerden biri muhtemelen şudur: "Artık benim yaşım geçti." Hayır. Yeni şeyler öğrenin. İnsanlarla konuşun. Merak edin. Hareket edin. Çünkü Brain Longevity'nin en ucuz teknolojilerinden biri hâlâ meraktır.

#6
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

6. BASAMAK: ÖLÇÜN, İZLEYİN, KİŞİSELLEŞTİRİN. Şimdi longevity dünyasının en eğlenceli bölümüne geldik. Akıllı saatler ve yüzükler, sürekli glikoz sensörleri, HRV, uyku skorları, VO₂max tahminleri, biyolojik yaş testleri, epigenetik saatler, proteomik ve metabolomik veriler… Bunların hepsinin gerçek değeri size sürekli sayı göstermek değildir. Asıl değer şu soruda gizlidir: Bu sayı davranışımı değiştirdi mi? Oura'nız sabah uyku skorunuzu 58 gösteriyor ve siz ertesi gece yine 01.30'da yatıyorsanız elinizde sağlık teknolojisi değil, pahalı bir vicdan azabı cihazı vardır. CGM size yemekten sonra şekerinizin yükseldiğini gösterir. Ama gerçek kazanç, hangi yiyeceğin, hangi porsiyonun, hangi yemek sırasının ve yemekten sonraki yürüyüşün sizde nasıl sonuç verdiğini öğrenmektir. Ölçmek iyileşmek değildir. İyi ölçmek, iyileşmeye giden yolu gösterir.

#7
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

BİYOLOJİK YAŞINIZI ÖLÇMEDEN ÖNCE BİYOLOJİNİZİ DÜZELTİN. Biyolojik yaş testleri longevity dünyasının en çekici alanlarından biri. Ama 62 yaşındaki bir insanın testinin "biyolojik yaşınız 55" demesi elbette keyiflidir. İnsan sonucu çerçeveletip salona asmak isteyebilir. Fakat esas soru şu: Bu sayı hangi sağlık sonucunu öngörüyor ve yaptığımız müdahaleyle gerçekten değişiyor mu? Geleceğin biyobelirteci yalnızca "Kaç yaşındasınız?" demeyecek. Daha önemli bir soruya cevap vermeye çalışacak: "Nereye doğru gidiyorsunuz?" İşte bilimsel longevity'nin asıl heyecanı burada.

#8
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

SON SÖZ: ÖNCE MERDİVEN, SONRA UZAY GEMİSİ. Longevity teknolojisine karşı değilim. Tam tersine, doğru teknoloji doğru kişide, doğru zamanda ve doğru hedefle kullanıldığında çok değerli olabilir.

#9
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

Ama önce şu soruları sorun: Temelim sağlam mı? Gerçek risklerimi biliyor muyum? Cildimi ve beynimi geleceğe taşıyor muyum? Kullandığım teknoloji bana gerçekten ne kazandırıyor? Kazandırdığını ölçebiliyor muyum? Cevaplar zayıfsa en pahalı cihaz bile fazla yol aldıramaz.

#10
Foto - Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...

Çünkü uzun ve sağlıklı yaşam yolculuğunda bazen en ileri teknoloji iyi bir çift yürüyüş ayakkabısı, kaliteli bir uyku ve merakını kaybetmemiş bir beyindir. Bilimsel longevity'de mesele en yüksek basamağa çıkmak değil, basamakları doğru sırayla çıkmaktır. Ve unutmayın: Önce temel. Sonra teknoloji. Sonra ince ayar. Ama beyni ve cildi merdivende unutmak yok. (sabah)

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