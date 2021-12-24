Zafer Şahin emeklilere yapılacak zam rakamını açıkladı
Gazeteci Zafer Şahin, 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira seyyanen zam ve buna ek olarak normal zam yapılacağını duyurdu.
Milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zammı merakla beklerken, gazeteci Zafer Şahin, kulisten aldığı bilgileri canlı yayında açıkladı. Şahin, "emekliye ek 500 TL zam yapılacak" dedi.
Asgari ücretin belli olmasının ardından milyonlarca emekli maaşlarına 2022 yılında yapılacak zammı merakla bekliyor. Yapılacak zamma ilişkin birçok kulis bilgisi dolaşırken, son bilgi Milliyet yazarı Zafer Şahin'den geldi.
CNN Türk'te ekrana gelen Gece Görüşü'ne katılan Zafer Şahin hükümet kaynaklarından edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı
Emekli maaşları hakkında konuşan Zafer Şahin, emeklilere çift zam yapılacağını iddia etti. Canlı yayında rakam da veren Şahin, Ocak ayında maaşı 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılacağını bunun haricinde bir de normal zam verileceğini söyledi.
Memurların beklediği 3600 ek göstergenin de Mayıs ayına kadar hayata geçeceğini savundu.
Bu sözlerle heyecanlanan emekliler şimdi resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları bekliyor.