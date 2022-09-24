Zafer Parti'sinde taciz skandalı!

Dün akşam sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak İçişleri Bakanı Soylu tarafından görevlendirilen troll ekibinin Zafer Partisi içindeki kadınları hedef aldığını iddia eden Ümit Özdağ, parti içinde yaşanan taciz vakalarını örtbas etmek için yine algı oyunlarına başvurdu.

Bizzat ümit Özdağ tarafından göreve getirilen genel başkan yardımcıları, danışmanlar ve il başkanları Zafer Partisi’ndeki taciz vakalarından dolayı yakın zamanda istifalarını açıklamıştı.

KADIN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: ‘PARTİDE CİNSEL TACİZ VAR’

“İnsanları intihar noktasına getiren, onların haklı şikâyetlerini, hasır altı eden, büyük idealleri kullanıp popülizm yapan siyasetçiler küçük çıkarlar için cezalandırmadıkları tacizciler kadar sorumludur. Bu insanlara Devlet Yönetme sorumluluğu vermek çok büyük sorumsuzluk olur.”

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar ile toplumda gerginlik çıkartan Ümit Özdağ’ın kurucusu ve genel başkanı olduğu Zafer Partisi’nden önce taciz iddiaları ardından da istifa haberleri geldi. Zafer Partisi Ar-Ge birim sorumlusu Kübra Kayhan partide taciz vakası olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kübra Kayhan daha sonra Ümit Özdağ’ın Yardımcısı Adem Taşkaya tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Kübra Kayhan’a destek veren Ümit Özdağ’ın Danışmanı Onur Şenaraslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

GENEL BAŞKAN DANIŞMANI: ‘TACİZ VAR’

Zafer Partisi’nden istifa eden Ümit Özdağ’ın danışmanı Onur Şenaraslan’ın, “İnsanları intihar noktasına getiren, onların haklı şikayetlerini hasır altı eden, büyük idealleri kullanıp popülizm yapan siyasetçiler küçük çıkarlar için cezalandırılmadıkları tacizciler kadar sorumludur. Bu insanlara devlet yönetme sorumluğu vermek çok büyük sorumsuzluk olur.’’ paylaşımı ise hafızalardaki yerini koruyor.

İL BAŞKANINDAN ÜMİT ÖZDAĞ’A: ‘UÇKURUNDAN TESLİM ALINDIN’

Taciz ve cinsel istismar vakaları ile anılan, genel başkan yardımcıları ve danışmanların ‘taciz’ sebebiyle istifa ettiği Zafer Partisi’nde Genel Başkan Ümit Özdağ için de istifa eden Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık ‘Uçkurundan teslim alındı’ demişti.

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