Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP'li Engin Özkoç Twitter'dan böyle atıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, sosyal medyada yayınlanan bir seçim anketine kızarak, "CHP'nin 5. katında bile DEVA'dan daha fazla oy alırız" şeklindeki sözlerine karşılık veren CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Binanın 5. katında havalandırma var." ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri yaklaşırken, CHP'nin anket şirketleri yine manipülasyona başladı. Seçmen nezdinde algı operasyonu oluşturmak isteyen muhaliflere yakın işbirlikçi anket şirketleri, CHP'nin oy oranını kabarık verip gerçekleri saklıyor. Son olarak “BPT Araştırma” isimli hesap, Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin geçtiğimiz ay yaptığı bir seçim anketini Twitter üzerinden paylaştı.

Yandaş anketçi CHP'nin oy oranını yüksek verdi

CHP'ye yakın Kemal Özkiraz isimli anketçinin başkanlığını yürüttüğü Avrasya Araştırma’nın anketine göre erken seçim durumunda seçmenlerin oy vereceği partiler orana göre şöyle sıralandı:

%29.9 – CHP

%28.4 – AKP

%13.4 – İYİ Parti

%10.7 – HDP

%6.1 – MHP

%5.3 – Deva Partisi

%1.5 – Saadet Partisi

%1.3 – Zafer Partisi

%1.2 – Gelecek Partisi

%2.2 – Diğer

"CHP'nin 5. katında yapılan araştırma..."

Irkçılık yaparak, milleti göçmenlere karşı kışkırtan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, sosyal medyada yayınlanan anket sonuçlarına sert çıkarak şu ifadeleri kullandı.

CHP Genel Merkezi’nin 5. Katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. Katında bile DEVA’ dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım.

Engin Özkoç ve Ümit Özdağ arasında gerilim

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Özdağ’ın açıklamasına verdiği yanıt ile ikili arasında gerilim yaşandı. Özkoç, Özdağ’ın paylaşımına, “Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. Katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” sözleriyle cevap verdi.

Ümit Özdağ ise Özkoç’a, “Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. Kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye’yi yönetmez Engin bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. Kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın.” şeklinde karşılık verdi.

"Kim genel başkandı 2004’de?"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç ise bu sözlere karşı şöyle konuştu:

“Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. Kata yapıldı bu sistemler. 2004’te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam. Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın…”

İkili arasındaki diyalog Ümit Özdağ’ın “Engin Bey, CHP’de en azından binanın akıllı olduğunu duymak beni sevindirdi. Pardon, kim genel başkandı 2004’de? İyi bayramlar dilerim” demesiyle sonlandı.

İşte o paylaşımlar: