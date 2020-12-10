Zafer kutlamalarında Ermenistan'ı çıldırtacak detay
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Geçit töreninde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçlar sergilendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" yazılı platformun zemininde ise Ermenistan araçlarına ait plakaların yer alması dikkat çekti.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer, Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Türk ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı törenle kutlandı.
Ermenilerin savaş meydanında bıraktığı silahlar törende gösterildi
Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi.
Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.
"Karabağ Azerbaycan'dır" yazan bir dev afiş meydandan geçirilirken, platformun üzerinde Ermenistan'ın etkisiz hale getirilen tank ve araçlarının plakaları yer aldığı görüldü.