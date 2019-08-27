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Zafer Kupası Turnuvaları’nda ödüller sahiplerini bulacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvaları sona erdi.

27 Ağustos 2019 Salı 11:39
Zafer Kupası Turnuvaları’nda ödüller sahiplerini bulacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvaları sona erdi. Turnuvaların ödül törenleri 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.


Merkezefendi Belediyesince düzenlenen şehir içinden ve dışından yoğun katılımın sağlandığı 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvaları sona erdi. Satranç, voleybol, tenis, dart ve futbol branşlarında şampiyonlar belli oldu. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen voleybol ve birimler arası futbol turnuvasının final maçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve beraberinde protokol katıldı. Voleybol Kadınlar Grubu’nun finalinde Tuğçe Demirtaş ve takımı maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Erkekler Grubu’nun final karşılaşmasında ise A.B.A Takımı, Esnaf Spor’u 3-0 yenerek birinci oldu. Birimler arası futbol turnuvasının final maçında ise Belediye Meclis Üyeleri ile Zabıta Müdürlüğü karşılaştı. Karşılaşma sonucunda Zabıta Müdürlüğü, Meclis Üyeleri’ni 9-4 mağlup ederek birimler arası turnuvanın şampiyonu oldu.


30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvalarına katılan sporcuları tebrik Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Turnuvalarımıza şehir dışından da katılımlar oldu. Öncelikle şehir dışından gelen misafirlerimize Denizlimize, Merkezefendimize hoş geldiniz diyorum. Göreve geldiğim günden beri spor ilçesi olan Merkezefendimizde birçok alanda turnuvalar düzenledik. Turnuvalarımıza her zaman büyük bir ilgi oldu. Hemşerilerimizin spora olan ilgisi çok fazla. İlçemizde spor projeleri her zaman devam edecek. Turnuvalarımıza katılım sağlayan ve başarı gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.


30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvalarında derece elde eden sporculara ödülleri, 30 Ağustos Cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapılacak tören ile verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:39
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