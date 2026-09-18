Ey Müslüman oyuna gelme Mekke saldırısı küresel çetenin tezgahı! Provokasyonun arkasında siyonizm var

Küresel çetenin siyonist İsrail ve ABD öncülüğünde İslam coğrafyasında savaşları ve katliamları büyütme çabaları sürerken, İslam dininin kutsal merkezi Mekke’ye girmeye çalışan İHA’nın düşürüldüğüne ilişkin açıklamalar gerginliği daha da artırdı. Suudi Arabistan, Ensarullah’ın Mekke’ye saldırdığını öne sürerken, Yemenli Husiler iddiaları çok sert sözlerle yalanladı. İslam İşbirliği Teşkilatı ise bir diğer kutsal kent olan Medine’nin de hedef alındığını öne sürdü. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 57 üyeli örgüt, söz konusu İHA saldırılarını “alçakça” olarak niteleyerek kınadı. Pakistan işi daha da ileri götürerek durumun Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın uygulanmasını gerektiren noktaya geldiğini söyledi. Olup bitenler Gazze’den sonra İranda da toslayan İsrail-ABD şer ortaklığının provokasyonları olabileceği belirtiliyor.

AMAÇ ÜMMETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi: “Husi-Suudi Arabistan Savaşı emperyalist ülkelerin İslam ülkelerini birbirine düşürme politikasıdır. ABD ve İsrail, İran üzerinden istediği başarıyı elde edemedi. İsrailli yetkililerin ‘Şiilerden sonra sıra Sünnilere gelecek’ açıklamaları bugünkü stratejiyi açıkça ortaya koymaktadır. ABD, Husiler İsrail’e saldırınca Husilere bombardıman yaparken, aynı ABD Husiler Suudi Arabistan’a saldırınca neden yardım etmiyor? ABD, Körfez ülkeleri arasında İsrail’le normalleşme anlaşması yapmayan Suudi Arabistan’ı anlaşmaya zorlamak, aynı zamanda kendisine İran savaşını durdurması için en fazla baskıyı yapan Arabistan’ı hizaya çekebilmek ve mezhep savaşı çıkararak İslam Dünyasında Mekke Savunma Anlaşması’yla başlayan birlik olma politikasını boşa çıkarmak için bu savaşta sessiz kalmaktadır. Kaldı ki Mekke ve Medine’ye füze atılma görüntülerinin eski görüntüler olduğu ortaya çıkınca resim net şekilde ortaya çıkıyor. Mekke ve Medine tüm İslam dünyasının hassas noktasıdır. Siyonistler ve birçok Batılı bu hassasiyetin üzerinde açıklama yapıyor. Mescidi Aksa’da İsrail’in yaptıklarını görmezden gelerek ses çıkarmayanlar, Filistin’de soykırıma ses çıkarmayanlar birden bire insanlık havarisi kesildi. Esas amaç mezhep çatışması çıkararak bölge ülkelerini zayıflatıp İsrail’in güvenliğini uzun vadeli sağlama almak. Diğer hususların hepsi tali amaçlar. Bu nedenle, İslam dünyasının Batılıların ve Siyonistlerin bu istismar politikasına dikkat etmesi gerekiyor.”

GÜVENSAM Genel Koordinatörü, Terör Uzmanı Cihad İslam Yılmaz da şunları dile getirdi: “Mekke, İslam coğrafyasının yalnızca coğrafi değil, ruhi ve siyasi merkezidir. Yüzyıllardır bu şehrin dokunulmazlığı, Müslümanlar arasındaki en derin ihtilafların dahi askıya alındığı bir ortak paydayı temsil eder. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da tam olarak bu gerçekliğin kurumsal ifadesiydi. Bugün bu şehrin yasaklı hava sahasına yönelen bir İHA haberiyle sarsılan şey, sadece güvenlik meselesi değildir; kanaatimce o ahdin sembolik temellerine yöneltilmiş hesaplı bir darbedir. Bu tür bir provokasyonun zamanlaması ve hedefi tesadüfle açıklanamayacak kadar stratejiktir. Husi-Suudi cephesini en hassas simgesel noktadan vurarak geri dönüşü zor bir kutuplaşmaya sürüklemek, klasik bir gerilim tırmandırma yöntemidir. İHA muammasının arkasında bölgesel dengeleri yeniden dizayn etmek isteyen bir üçüncü aklın bulunabileceği ihtimalini ciddiye almayı gerektirir. Yemen’deki bir hareketin, kendi meşruiyet zeminini besleyen İslam dünyası nezdindeki sempatiyi bir gecede yok edecek kadar ağır bir sembolik hataya bilerek ve isteyerek imza atması da alışılmış çatışma mantığıyla açıklanabilir değildir.

KAZANÇLI ÇIKAN SİYONİST İSRAİL!

Bu nedenle mesele, Husileri toptan aklamak ya da toptan mahkûm etmek arasında değil, ‘bu eylemden kim kazançlı çıkar’ sorusunda düğümlenmektedir; zira bu sorunun cevabı, çok sayıda aktörü değil, tek bir aktörü işaret etmektedir: Siyonist İsrail. Bölgedeki her yeni İslam içi çatışmadan stratejik olarak en çok kazanan, Arap-İslam cephesinin birleşmesini en çok istemeyen ve sahte bayrak operasyonları konusunda istihbarat tarihinde defalarca belgelenmiş bir sicile sahip olan aktör budur. Mekke merkezli bir provokasyon, hem Suudi-Husi husumetini derinleştirir hem İslam İşbirliği Teşkilatı’nı sadece kınama bildirisiyle sınırlı, edilgen bir pozisyona hapseder hem de bölgenin Gazze’den Lübnan’a uzanan asıl gündemini gölgede bırakır; Bu çok yönlü kazanç ihtimali, olayın sıradan bir çatışma vakası olarak okunmasını güçleştirmektedir. Pakistan Savunma Bakanı’nın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın uygulanma noktasına geldiğine dair sözleri, meselenin ciddiyetini göstermektedir. Provokasyonun asıl kazananı yine İslam coğrafyasının birbirine düşmesinden beslenen aynı karanlık odaklar olacaktır.”