Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

VTC News'e göre, tavuk göğsü salatası yemesi çok kolay bir salata. Mükemmel şekilde baharatlandırılmış sosu ve bol miktarda sebze ve meyve eklenmesi, tavuk göğsünün kurumasını önleyerek onu çok lezzetli hale getiriyor. Bu salata size lif ve proteinden temel vitamin ve minerallere kadar her şeyi sağlıyor. Talimatlar: Tavuk göğsünü pişene kadar haşlayın, ardından lokmalık parçalara ayırın. Salata için, kiraz domates, marul, salatalık, kişniş, soğan, haşlanmış yumurta, lahana vb. gibi istediğiniz sebzeleri seçebilirsiniz. Sebzeleri iyice yıkayın. Ardından, cherry domatesleri ikiye bölün, marulu doğrayın ve lahanayı ince ince doğrayın… Tüm malzemeleri karıştırın ve damak zevkinize göre zeytinyağı, sirke sosu, tuz veya susam sosu ekleyin. Malzemeler: 1 tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, bir tutam sarımsak tozu ve acı biber tozu. Talimatlar: Sosu hazırlamak için bal, soya sosu, sarımsak tozu ve acı biber tozunu karıştırın. Tavuk göğsünü bu sosta en az 20 dakika marine edin. Tavuğu 180°C'de yaklaşık 20 dakika pişirin, eşit pişmesi ve nefis bir koku yayması için pişirme süresinin yarısında çevirin. Tavuk göğsü ve yoğurt salatası Malzemeler: 1 adet tavuk göğsü (ızgara veya haşlanmış), 1 kutu sade yoğurt, yeşil sebzeler (çevre domates, salatalık), biraz limon, tuz ve karabiber. Talimatlar: Tavuk göğsünü ince dilimler halinde kesin. Sosu hazırlamak için yoğurdu limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Yeşillikleri, domatesleri, salatalıkları ve tavuk göğsünü bir kaseye koyun, sosu üzerlerine dökün ve iyice karıştırın. Tavuk göğsüyle hazırlanmış buharda pişirilmiş lahana sarması Education and Times gazetesine göre, haşlanmış tavuk göğsünden diğer lezzetli yemeklere kadar birçok önerilen kilo verme menüsünde tavuk önemli bir yer tutuyor ve göz ardı edilmemesi gereken bir yemek de lahana yaprağına sarılmış buharda pişirilmiş tavuk göğsü. Malzemeler: 50 gr tavuk göğsü, 100 gr lahana, 5 gr shiitake mantarı, 20 gr havuç, 20 gr soğan. Talimatlar: Tavuk göğsünü kıyın, mantarları ılık suda bekletin, saplarını çıkarın, iyice durulayın ve havuç ve soğanla birlikte kıyın. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve tüm malzemeleri 10-15 dakika marine edin. Lahana yapraklarının en yumuşak kısımlarını yıkayın. Soğan ve lahanayı kolay sarılması için kısa süre kaynar suda haşlayın. İç harcı lahana yapraklarının içine sarın ve doğranmış taze soğanlarla sabitleyin. 15 dakika buharda pişirin.