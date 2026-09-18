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Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

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Giriş Tarihi:

Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

#1
Foto - Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

Tavuk göğsü, diğer adıyla tavuk filetosu, krem ​​renginde ve oldukça serttir. Birçok insan tavuk göğsü yemenin kilo vermeye yardımcı olup olmadığını merak eder. Cevap evet, bunun nedenleri şunlardır:

#2
Foto - Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

Vinmec Uluslararası Genel Hastanesi portalındaki bilgilere göre, tavuk göğsü son derece yüksek miktarda protein içerir; özellikle 100 gram tavuk göğsü 21,02 grama kadar protein sağlar. Ayrıca, tavuk göğsü eti çok az yağ ve hiç karbonhidrat içermez. Yüksek protein içeriği sayesinde, düzenli olarak tavuk göğsü tüketmenin vücudun hızla tok hissetmesine ve özellikle geceleri gün boyunca açlık hissini azaltmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Tavuk göğsünün kalori içeriği de çok düşüktür, sadece yaklaşık 165 kcal/100 gramdır.

#3
Foto - Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

Genel olarak, bu, vücudun ihtiyaç duyduğu ortalama günlük kalori miktarına (erkekler için 2000 kalori ve kadınlar için 1500 kalori) kıyasla çok düşük bir kalori miktarıdır. Ölçülü tüketildiğinde ve bilimsel bir egzersiz programıyla birleştirildiğinde, tavuk göğsü kilo verme etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. Tavuk göğsünü hazırlamanın lezzetli ve kilo vermeye yardımcı bazı yolları. Tuz ve karabiberle ızgara tavuk göğsü Tuz ve karabiberle ızgara tavuk göğsü, hangi zayıflama tarifini uygulayacağına karar veremeyenler için mükemmel bir seçimdir. Tuz ve karabiberle ızgara tavuk göğsü yapmak da çok kolaydır: Öncelikle 200 gram tavuk göğsünü, beyaz şarap, baharat tozu, karabiber ve sarımsak gibi diğer malzemelerle birlikte hazırlamanız gerekiyor.

#4
Foto - Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

Tavuk göğsünü temizledikten sonra, lokmalık parçalar halinde bırakın ve baharatların daha eşit şekilde nüfuz etmesi için etin üzerine çapraz kesikler yapın. Marine işleminden sonra tavuk göğüsleri buzdolabında saklanmalıdır. Daha sonra marine edilmiş tavuk göğüsleri alüminyum folyoya sarılarak fırında veya fritözde pişirilmelidir. Izgara yapmadan önce zencefili, taze soğanı ve sarımsağı etten çıkarıp fırın tepsisine eşit şekilde yerleştirebilirsiniz. Fırını/hava fritözünü yaklaşık 180°C'ye önceden ısıtın, ardından tavuk göğüslerini içine yerleştirin ve 10 dakika pişirin. Çıkarın, çevirin ve her iki tarafı da altın kahverengi olana ve tamamen pişene kadar 10 dakika daha pişirin.

#5
Foto - Marine edin: Tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapacak formüller var! Kilo sağlığı üzerinde etkisi...

VTC News'e göre, tavuk göğsü salatası yemesi çok kolay bir salata. Mükemmel şekilde baharatlandırılmış sosu ve bol miktarda sebze ve meyve eklenmesi, tavuk göğsünün kurumasını önleyerek onu çok lezzetli hale getiriyor. Bu salata size lif ve proteinden temel vitamin ve minerallere kadar her şeyi sağlıyor. Talimatlar: Tavuk göğsünü pişene kadar haşlayın, ardından lokmalık parçalara ayırın. Salata için, kiraz domates, marul, salatalık, kişniş, soğan, haşlanmış yumurta, lahana vb. gibi istediğiniz sebzeleri seçebilirsiniz. Sebzeleri iyice yıkayın. Ardından, cherry domatesleri ikiye bölün, marulu doğrayın ve lahanayı ince ince doğrayın… Tüm malzemeleri karıştırın ve damak zevkinize göre zeytinyağı, sirke sosu, tuz veya susam sosu ekleyin. Malzemeler: 1 tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, bir tutam sarımsak tozu ve acı biber tozu. Talimatlar: Sosu hazırlamak için bal, soya sosu, sarımsak tozu ve acı biber tozunu karıştırın. Tavuk göğsünü bu sosta en az 20 dakika marine edin. Tavuğu 180°C'de yaklaşık 20 dakika pişirin, eşit pişmesi ve nefis bir koku yayması için pişirme süresinin yarısında çevirin. Tavuk göğsü ve yoğurt salatası Malzemeler: 1 adet tavuk göğsü (ızgara veya haşlanmış), 1 kutu sade yoğurt, yeşil sebzeler (çevre domates, salatalık), biraz limon, tuz ve karabiber. Talimatlar: Tavuk göğsünü ince dilimler halinde kesin. Sosu hazırlamak için yoğurdu limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırın. Yeşillikleri, domatesleri, salatalıkları ve tavuk göğsünü bir kaseye koyun, sosu üzerlerine dökün ve iyice karıştırın. Tavuk göğsüyle hazırlanmış buharda pişirilmiş lahana sarması Education and Times gazetesine göre, haşlanmış tavuk göğsünden diğer lezzetli yemeklere kadar birçok önerilen kilo verme menüsünde tavuk önemli bir yer tutuyor ve göz ardı edilmemesi gereken bir yemek de lahana yaprağına sarılmış buharda pişirilmiş tavuk göğsü. Malzemeler: 50 gr tavuk göğsü, 100 gr lahana, 5 gr shiitake mantarı, 20 gr havuç, 20 gr soğan. Talimatlar: Tavuk göğsünü kıyın, mantarları ılık suda bekletin, saplarını çıkarın, iyice durulayın ve havuç ve soğanla birlikte kıyın. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve tüm malzemeleri 10-15 dakika marine edin. Lahana yapraklarının en yumuşak kısımlarını yıkayın. Soğan ve lahanayı kolay sarılması için kısa süre kaynar suda haşlayın. İç harcı lahana yapraklarının içine sarın ve doğranmış taze soğanlarla sabitleyin. 15 dakika buharda pişirin.

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