Pakistan'da cami yakınında terör saldırısı: 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.
Pakistan'nın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir cami terör saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Pakistanlı yetkililer, saldırıda 50'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.
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