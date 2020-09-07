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Spor Zafer Kalaycıoğlu'nun hedefi kupa koleksiyonuna "BOTAŞ"ı da eklemek
Spor

Zafer Kalaycıoğlu'nun hedefi kupa koleksiyonuna "BOTAŞ"ı da eklemek

BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu: - "28 kupada kaldım. İnşallah kupa kazandığım dördüncü kulübüm BOTAŞ olur. Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'yle kupa kaldırdım ama BOTAŞ olmazsa olmaz" - "A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan dört oyuncuyu transfer ettik. Gerçekten kadın basketbolunda adından söz ettiren bir transfer dönemi geçirdik. Bu sezon hedefimiz en yüksek başarıyı elde etmek"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:05:02 -
Zafer Kalaycıoğlu'nun hedefi kupa koleksiyonuna "BOTAŞ"ı da eklemek

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi BOTAŞ'ın başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "28 kupada kaldım. İnşallah kupa kazandığım dördüncü kulübüm BOTAŞ olur." dedi.

Yeni sezon öncesi A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimleri Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar ve Tilbe Şenyürek'i transfer eden BOTAŞ'da başantrenör Kalaycıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

BOTAŞ'ın Türk kadın basketbolunun en önemli kulüplerinden biri olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, kariyerinde kazandığı 28 kupayı hatırlatarak, "En son 28 kupada kaldım. İnşallah kupa kazandığım dördüncü kulübüm BOTAŞ olur. Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi'yle kupa kaldırdım ama BOTAŞ olmazsa olmaz. İnşallah bu sene bu hedefimizi başarırız." ifadelerini kullandı.


- "Bu sezon hedefimiz en yüksek başarıyı elde etmek"


Zafer Kalaycıoğlu, yapılan transferlerle BOTAŞ'ın hedefini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tek amaçlarının BOTAŞ'ı hak ettiği yerlere taşımak olduğunu anlatan Kalaycıoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan dört oyuncuyu transfer ettik. Gerçekten kadın basketbolunda adından söz ettiren bir transfer dönemi geçirdik. Bu sezon hedefimiz en yüksek başarıyı elde etmek. Ligdeki bütün takımlar çok iddialı. BOTAŞ kadın basketbolunda lokomotif görevini sürdüren bir kulüp. Kadın basketbolunda bu sene Ankara'daki takım sayısı İstanbul'dan fazla. Bu da Ankara'nın gurur duyacağı bir durum. Ligin bir an önce heyecanla başlamasını bekliyoruz. Sağlıklı bir şekilde sezona başlamak tek dileğimiz." diye konuştu.

Takımda yabancı pasaportlu tek isim olduğuna işaret eden Kalaycıoğlu, "Elizabeth Williams çok önemli bir oyuncu. Marina Baş'ı ise artık Türk olarak kabul ediyoruz. Bir takviye daha yapmak bizim için önemli. Hazırlık maçlarından sonra fikirlerimiz netleşir. Şu an 7 isim var altyapımızdan. Onlardan katkı alabilirsek yabancı takviyesini düşünmeyebiliriz. Katkıları düşük olursa o zaman şansımız olursa yabancı oyuncu transferi yaparız." dedi.


- "Işıl Alben müthiş bir kaptan olduğunu gösterdi"


Galatasaray'dan transfer edilen Işıl Alben'i öven Zafer Kalaycıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz en üst seviye. Hedefimizi gerçekleştirmek için çok iyi bir sezon öncesi geçirdik. Bu sezon geçen seneyi tamamen unutturmak istiyoruz. Kaptanımız Işıl Alben, kamp döneminde müthiş bir kaptan olduğunu gösterdi. Onun liderliğinde tüm oyuncular iyi çalıştı. Altyapıya da gerçekten çok önem veriyoruz. Transfer ettiğimiz milli sporcularımız da altyapıdaki çocuklarımıza örnek olacak. Altyapımızda da bir patlama bekliyorum. "

Yapılan transferlerden dolayı BOTAŞ Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran'a teşekkür eden Kalaycıoğlu, "Milli takımımızın en önemli oyuncularını transfer ettik. Başkanımız kadın basketbolunda büyük bilgilere sahip, transferlerle de vizyonunun büyük olduğunu gösterdi. İnşallah biz de onları mahcup etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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