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Zafer Bayramı Ataşehir’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30
Zafer Bayramı Ataşehir’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları Ataşehir’de coşkuyla gerçekleşti. Sabah düzenlenen resmi törenle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, akşam düzenlenen söyleşi, konser ve atölyelerin yer aldığı programla devam etti.


Ataşehir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören; Ataşehir Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Metin Durmuş ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakış’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.


Protokolün ardından siyasi parti ilçe örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da çelenk bırakarak saygılarını sundu. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Törene Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Sevgi Uluğ, siyasi parti başkanları ve üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Akşam etkinlikleri 17.00’da başladı


Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı söyleşi, konser ve atölyelerin yer aldığı program Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta büyük coşkuyla gerçekleşti.


Yılların eskitemediği ses Ömür Göksel, seneler öncesinde izler bırakmış şarkılardan oluşan muhteşem bir repertuarla Ataşehirlilere keyifli bir bayram akşamı yaşattı. Dinleyiciler konser boyunca hem Türk bayraklarıyla hem de danslarla Ömür Göksel’e eşlik ettiler.


Söyleşi programında Atlas Dergisi Yazı İşleri Müdürü Melih Şabanoğlu ile Kurtuluş Savaşı kahramanları üzerine tarih dolu bir sohbet gerçekleşti. Melih Şabanoğlu, İstanbul’un işgalinin nedenlerinden, Birinci Cihan Harbi’nin ayrıntılarına kadar bilgilerini paylaştı.


Etkinliklerin atölyeler bölümünde çocuklar boyama yeteneklerini sergilerken aileleri de onlara yardım etti. Atatürk, Türk Bayrağı ve Anıtkabir konulu; kum boyama, ebru, tişört boyama, pankart boyama, saksıda çiçek yapımı, keçeden magnet yapımı ve heykelcik yapım atölyeleri yapıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30
  1. konser
  2. sergi

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