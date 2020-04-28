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Yerel

Zabıtanın uyarısını dikkate almadılar

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında devletin verdiği yardımlardan faydalanmak isteyen ve faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar, zabıtanın uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

2020-04-28 16:47:00 -
Zabıtanın uyarısını dikkate almadılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedi.

Kızıltepe ilçesinde sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önünde sıraya giren vatandaşların sayısı kısa sürede arttı. Zabıta ekipleri PTT şubesi önünde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için bariyerler yerleştirdi. Zabıta ekipleri sıraya giren vatandaşları da sürekli sosyal mesafe kuralı için uyardı.

Ancak bütün bu uyarı ve önlemlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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