Zabıtadan sosyal mesafe denetimi

Soma Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında Zabıta ekipleri’ye denetimlere aralıksız devam ediyor. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde ekipler yeni açılan kafe, kahvehane, restoran ve aperitif salonlarında denetim yaptı, iş yeri sahiplerini sosyal mesafe ve maske ile hijyen konusunda uyardı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından ülke genelinde uygulanan karar ile 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle açılan işletmeler, Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından denetleniyor. İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın 1 Haziran itibariyle tekrar işletmeye açılmaları ile ilgili kapsamlı denetleme çalışmalarımızı başlattık. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde gerekli önlemler alınarak sürdürülecek olan işletme faaliyetleri Belediyemiz koordinesinde zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenecek. Değerli halkımızın ve esnaflarımızın sağlıklı günler geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."