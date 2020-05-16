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Zabıtadan anlamlı çalışma

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki tüm araçlara “Engelli yollarına araç park etme” konulu broşürü bırakarak sürücüleri, engelli erişim yollarını kapatmamaları ve kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:51:55 -
Zabıtadan anlamlı çalışma

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde park halindeki tüm araçlara “Engelli yollarına araç park etme” konulu broşürü bırakarak sürücüleri, engelli erişim yollarını kapatmamaları ve kaldırımları işgal etmemeleri konusunda bilgilendirdi.


Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü devam eden Engelliler Haftası münasebetiyle anlamlı bir sosyal farkındalık projesine imza attı. Zabıta ekipleri, üzerinde “Engelli yollarına araç park etme”, “Yolumuzu kapatma”, “Arabanı kaldırıma park etme” yazılı broşür dağıtarak araç sürücülerini engelli vatandaşların kullandığı yol ve kaldırımlara araç park etmemeleri hususunda bilgilendirdi. Araç sürücüleri ve vatandaşlar da, “Hepimizin kaldırımlara, engelli erişim yollarına araç park etmeme konusunda hassas olmamız gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ederiz” diyekonuşarak uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, Aliağa’nın eğitim düzeyi ve sosyal duyarlılığı yüksek bir kent olduğunu belirterek, “Kaldırımların, engelli yollarının, bisiklet yollarının araçlar tarafından işgal edilmemesi çok önemli. Bu konuyu biz yılın 365 günü dikkatle kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını biliyoruz. Engelliler Haftası münasebetiyle bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

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