Ayak Mantarını yok eden doğal yöntemler: O ikiliyi karıştırıp sürün yeter! İşte merak edilen sorunun cevabı

Ayak mantarı parmak aralarının veya diğer bölgelerin kaşınması, renk değiştirmesi veya kepeklenmesi şeklinde kendini gösterir.

Ayak mantarı insanlarda en fazla görülen deri rahatsızlıkları arasında yer alır. Bu mantar genellikle ayak parmaklarının aralarında, tırnaklarda ve topuklarda görülür. Bazı durumlarda ayakların yan kısımlarında da görülür. Parmak aralarının veya diğer bölgelerin kaşınması, renk değiştirmesi veya kepeklenmesi şeklinde kendini gösterir. Ayrıca koku yapma özelliği de olan ayak mantarı insanları çok fazla rahatsız eder. Bu sebeple bu sorunla sıklıkla karşılaşanlar evde uygulayabilecekleri doğal reçetelerin arayışına girerler.

Ayak Mantarını yok eden doğal yöntemler:

Elma sirkesi.

Karbonat.

Sarımsak.

Zencefil.

Limon ve zeytinyağı ikilisi

Bu doğal yöntemler mantar sorunu ortadan kalkana kadar belirli aralıklarla ayaklara uygulandıktan sonra iyice kuruduğunda yarar sağlanabilir.

Ayak Mantarı için Elma Sirkesi:

Elma sirkesi ayak mantarının yok edilmesi için kullanılabilecek doğal ürünlerden birisidir. Elma sirkesi yönteminin uygulanması sudan yararlanılarak yapılabilir.

Bunun için bir litre su içerisine bir bardak elma sirkesi karıştırılır.

Sonrasında karışım yarım saat kadar dinlendirilir ve karışım bir leğene koyularak ayakların o leğen içerisine koyulması sağlanır.

Ayaklar elma sirkeli suyun içerisinde yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kurulanır.

Bu yöntem sayesinde mantardan kurtulmak mümkündür çünkü elma sirkesinin antibakteriyel özelliğinin olması bakterilerin yok olmasını sağlar.

Ayrıca elma sirkeli karışımdan pamuk yardımıyla parmak aralarına ve tırnaklara sürülmesi mümkündür.

Ayak Mantarı için Karbonat.

Ayak mantarının yok edilmesi için kullanılabilecek ikinci yöntem ise karbonattır.

2 çorba kaşığı suya 1 çorba kaşığı karbonat eklenir.

Karbonat ve su karıştırılarak bir macun elde edilir.

Bu macun pamuk yardımıyla mantarın bulunduğu bölgelere sürülür.

Sonrasında macunun sürüldüğü yer durulanır ve kurutulur.

Ayrıca karbonatlı su hazırlanarak ayakların suyun içerisinde dinlendirilmesi de mümkündür.

Ayak Mantarı için Sarımsak!

Sarımsak ayak mantarına uygulanabilecek doğal ürünler arasında yer alır. Sarımsağın mantar için uygulanmasında iki farklı ürün kullanılabilir. Bu ürünler bal ve zeytinyağıdır.

Sarımsakla zeytinyağının kullanımıyla bir yağ elde edilir ve mantarlı bölgeye uygulanır.

Bunun için 2-3 diş sarımsak ince bir şekilde kıyılır ve bir bardak zeytinyağıyla birlikte kaynatılır.

Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra karışım süzülür.

Elde edilen yağ soğuduktan sonra pamuk yardımıyla ayağa sürülür.

Böylelikle macunun kullanımıyla mantar sorunu ortadan kalkar.

Bunun için 1-2 diş sarımsak ince bir şekilde kıyılır ve bir kaşık bal ile karıştırılır.

Elde edilen macun pamuktan yararlanılarak parmak aralarına, topuklara veya mantar bulunan diğer yerlere sürülür.

Sonrasında da durulama işlemi yapılır.

Sarımsağın balla birlikte kullanılacağı durumda balın organik olmasına dikkat edilmelidir.

Ayak Mantarı için Zencefil

Ayak mantarı için uygulanabilecek doğal yöntemler arasında zencefille elde edilen karışım yer alır. Bu karışım sayesinde ayakta mantardan kaynaklı alınan kötü kokular ve iltihap giderilebilir.

Zencefil macununu elde edilmesi için zencefil 4-5 parça şeklinde 1 bardak suyla kaynatılır.

5-10 dk kaynayan karışım soğutulduktan sonra pamuktan yararlanarak ayağa sürülür.

Bu sayede hem Ayak kokusu gider hem de Ayak Mantarı ortadan kalkar.

Ayak Mantarı için Limon Ve Zeytinyağı.

Ayaklarda koku, kaşıntı ve yaralara neden olan mantarın yok edilmesi için kullanılabilecek doğul ürünler arasında limon ve zeytinyağı yer alır. Limon ve zeytinyağından elde edilen karışım ayağa uygulanır ve durulama işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca ayağın havlu yardımıyla kurutulması gerekir.

Mantar için limon ve zeytinyağı karışımı ise şu şekilde hazırlanır;

İlk olarak limonun suyu sıkılır ve elde edilen su zeytinyağına katılır.

Limon suyu ve zeytinyağı iyice karıştırılır.

Elde edilen karışım ise pamuk veya kulak çubuğu yardımıyla parmak aralarına veya ayakta mantarın bulunduğu alanlara sürülür.

Ayak Mantarı için Limon Ve Zeytinyağı ikilisi



İnce ince kıydığınız mor lahanayı biraz zeytinyağı ve limonla ovup salatalarınıza ekleyerek etkiyi iki katına çıkarabilirsiniz.

Vücutta sessizce ilerleyen kronik iltihaplanma, yorgunluktan eklem ağrılarına kadar pek çok rahatsızlığın gizli sebebi olabilir. Ancak doğanın sunduğu güçlü bir antioksidan deposu sayesinde vücudu iltihaptan arındırmak sanıldığı kadar zor değil. Günlük salatanıza ekleyeceğiniz sadece bir dilim kırmızı mor lahana ya da taze zencefil, anti-inflamatuar etkisiyle hücrelerinizi yenilemeye yardımcı oluyor!

Gündelik yaşamın getirdiği stres, işlenmiş gıdalar ve hava kirliliği zamanla vücutta ödem ve hücresel düzeyde inflamasyon (iltihaplanma) birikmesine yol açar. Kronikleşen iltihap ise bağışıklık sistemini zayıflatarak halsizlik, eklem ağrıları ve cilt sorunları gibi şikâyetleri beraberinde getirir.

Eczanelerdeki takviyelere başvurmadan önce, mutfağımızdaki doğal şifa kaynaklarına şans vermek en etkili adımlardan biridir. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinde tükettiğimiz taze salatalara ekleyeceğimiz doğal anti-inflamatuar besinler, vücudun savunma mekanizmasını baştan değiştirir. Peki, salatanıza eklediğinizde iltihap söktürücü etki eden dilimler nelerdir?

Mor lahanaya o koyu rengini veren antosiyanin maddesi, bilinen en güçlü antioksidan bileşiklerinden biridir.

Etkisi: Günde sadece bir ince dilim doğranmış mor lahana, damar sağlığını korur, kandaki enfeksiyon göstergelerini düşürmeye yardımcı olur ve hücresel hasarı onarır.

İnce ince kıydığınız mor lahanayı biraz zeytinyağı ve limonla ovup salatalarınıza ekleyerek etkiyi iki katına çıkarabilirsiniz.

İçerdiği ginjerol maddesi sayesinde zencefil, medikal dünyada dahi doğal bir ağrı kesici ve iltihap giderici olarak kabul edilir.

Etkisi: Salatanızın üzerine rendeleyeceğiniz tek bir ince dilim taze zencefil, eklem ve kas iltihaplarını yatıştırır, bağırsak florasını düzenler ve ödemin atılmasını kolaylaştırır.

Nasıl Kullanmalı?

Kabuğunu soyduğunuz taze zencefilden küçük bir dilim rendeleyip zeytinyağlı salata sosunuza karıştırabilirsiniz.

Özellikle siyah ve kırmızı turp, yüksek kükürtlü bileşikleri ve C vitamini içeriğiyle tam bir toksin savardır.

Etkisi: Günde 1-2 dilim turp tüketmek, karaciğer enzimlerini destekleyerek vücutta biriken iltihaplı sıvıların ve ödemin dışarı atılmasını hızlandırır.