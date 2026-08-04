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Siyaset Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın ismi belli oldu!
Siyaset

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın ismi belli oldu!

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Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın ismi belli oldu!

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan çerçeve yasa teklifinin detayları netleşmeye başladı. Düzenlemenin "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

Söz konusu kanun teklifinin, Meclis'te yer alan siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Yasa teklifine ilişkin siyasi temaslarını aralıksız sürdüren AK Parti'nin, bu kapsamda Yeni Parti ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Parlamanto çatısı altında yürütülen bu temaslarla, düzenlemenin mümkün olan en geniş toplumsal ve siyasi uzlaşıyla hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

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