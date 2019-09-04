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Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıl dönümde Büyükçekmece’de tören düzenlendi

Büyükçekmece’de, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:15
Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıl dönümde Büyükçekmece’de tören düzenlendi

Büyükçekmece’de, Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.


1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Büyükçekmece Belediyesi önünde program düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı.



“TBB olarak Zabıta Teşkilatı’yla ilgili önemli çalışmalar yaptık”


Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Zabıta Teşkilatı halkın huzuru ve güvenliği bakımından çok önemli işler icra etmektedir. Gece dışarıda kalmış vatandaşa yer bulmak, aç kalmış sokaktaki kedinin karnını doyurmak, vatandaşın her türlü konforunu sağlamak zabıtanın görevidir. Bu kadar görev vereceksiniz ama sıradan memur muamelesi görecek. Bu şartlarda Türk Zabıta Teşkilatı’nın daha verimli bir kurum haline getirilmesi mümkün değildir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Zabıta Teşkilatı’yla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Zabıta Teşkilatı özel bir eğitimden sonra halkın önüne çıkmalıdır. Bunun adına Zabıta Akademisi deniyor. Liseden sonra 3 yıllık Zabıta Akademisi’ni bitirmeyenlerin zabıta olamayacağını, zabıtanın en az polis teşkilatı kadar hukuk anlamında güçlendirilmesi gerektiğini, özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konuları yaptığımız çalışmada kaleme alınmıştır ama hukuki olarak kesinleşmediği için tabiki piyasaya süremiyoruz. İçişleri Bakanlığına verdiğimiz bilgilerde Türkiye Belediyeler Birliği olarak biliniyor ama uygulamaya geçilmedi ta ki 1994 yılından bu yana. Dünyada şehirler yarışıyor bu yüzden şehirlerin zabıtaları da yarışıyor. Bugüne kadar milletimizin esenliğini, huzurunu sağlayan ebediyete intikal etmiş bütün zabıta büyüklerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, görevi başındaki bütün zabıta arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. İnşallah yeni dönemde sizin haklarınızı korumak ve takip etmek bizlere nasip olacak” ifadelerini kullandı.



“Zabıtalık mesleğine itibar kazandırılmalıdır”


Zabıta Teşkilatı’nın zor koşullar altında çalıştığını ifade eden Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya, “Zabıtalar, esnaf ve yurttaş arasında hakemdir. Yasalarla halkın yanında taraftır. Günümüzde karmaşık serbest piyasa ekonomisi içinde yurttaşın hakkını savunup önleyen bir kolluk gücüdür. Belediye zabıtalığı mesleğine itibar kazandırılmalıdır. Çünkü kendi içinde sorunlarla boğuşan bir teşkilatın vatandaşın sorunlarına nihai bir çözüm üretmesi çok zordur. Tank ile karşı koyanların karşısında belediye zabıtaları savunmasız bırakılmamalıdır. Belediye zabıtasının da polis, askeriye, güvenlik gibi kendine özgü bir yasası olmalıdır. Zabıta Teşkilatı tüm sorunlara rağmen 24 saat yurttaşların huzuru için görev yapmaya devam edecektir. Görevi başındaki tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:15
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