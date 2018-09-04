Zabıta Teşkilatı'nın 192. Yılı kutlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 192. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 3-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zabıta Haftası kapsamında esnaf ile ortak birçok etkinlik düzenlenecek. ‘Kayıt Dışı Ekonominin Karşısında, Onlar Esnafın Yanında’ sloganıyla düzenlenecek etkinlikler ile olumsuz önyargıları kırmak ve kayıt dışı satıcılığa karşı esnafın haklarının korunacağının vurgulanması hedefleniyor.

Zabıta Haftası etkinlikleri Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törenle başladı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye zabıtaları ve yöneticileri ile ilçe belediyelere bağlı zabıta personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşlara karanfil takdim edildi. Program, İstanbul’un ilk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi’nin İMÇ Çarşısı’ndaki kabrinin ziyaretiyle sona erdi.

TAKSİM METROSU’NDA ‘İSTANBUL İÇİN ZABITA’ SERGİSİ

9 Eylül’e kadar sürecek Zabıta Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik programı çerçevesinde 4 Eylül Salı günü saat 10.00’da Taksim Metrosu’nda ‘İstanbul İçin Zabıta’ temalı karikatür sergisi açılacak. İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın Karikatür yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi, vatandaşların beğenisine sunulacak. Eser sahibi çocuklar da sergide yer alarak vatandaşlara eserlerini anlatacak. Sergide ayrıca hattat olan bir zabıta görevlisi tarafından vatandaşlara üzerlerinde isimlerinin yazılacağı hat kartı ve karanfiller takdim edilecek.

ZABITA-ESNAF ARASINDA DOSTLUK MAÇI YAPILACAK

5 Eylül Çarşamba günü ise zabıta ile esnaflar arasında ‘Dostluk Maçı’ düzenlenecek. İBB Zabıta Edirnekapı Kompleksi’nde düzenlenecek futbol müsabakası saat 10.00’da başlayacak.

6 Eylül Perşembe günü ise İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile Zabıta personelleri esnaf ziyaretinde bulunacak. Taksim ve Eminönü bölgelerindeki esnafların ziyaret edileceği program saat 11.00’de başlayacak.