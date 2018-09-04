THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Zabıta Teşkilatı'nın 192. Yılı kutlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Eylül Zabıta Haftası kapsamında ‘Kayıt Dışı Ekonominin Karşısında, Onlar Esnafın Yanında’ sloganıyla esnaf ile ortak etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında ‘Zabıta- Esnaf Dostluk Maçı’ yapılacak. Zabıtalar esnaf ziyaretlerinde bulunarak kayıt dışı satıcılığa karşı esnafların haklarının korunacağı mesajını verecek.

04 Eylül 2018 Salı 14:44
Zabıta Teşkilatı'nın 192. Yılı kutlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 192. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. 3-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zabıta Haftası kapsamında esnaf ile ortak birçok etkinlik düzenlenecek. ‘Kayıt Dışı Ekonominin Karşısında, Onlar Esnafın Yanında’ sloganıyla düzenlenecek etkinlikler ile olumsuz önyargıları kırmak ve kayıt dışı satıcılığa karşı esnafın haklarının korunacağının vurgulanması hedefleniyor.

Zabıta Haftası etkinlikleri Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törenle başladı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye zabıtaları ve yöneticileri ile ilçe belediyelere bağlı zabıta personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşlara karanfil takdim edildi. Program, İstanbul’un ilk Belediye Başkanı Hızır Bey Çelebi’nin İMÇ Çarşısı’ndaki kabrinin ziyaretiyle sona erdi.

TAKSİM METROSU’NDA ‘İSTANBUL İÇİN ZABITA’ SERGİSİ

9 Eylül’e kadar sürecek Zabıta Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik programı çerçevesinde 4 Eylül Salı günü saat 10.00’da Taksim Metrosu’nda ‘İstanbul İçin Zabıta’ temalı karikatür sergisi açılacak. İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın Karikatür yarışmasında dereceye giren eserlerin yer alacağı sergi, vatandaşların beğenisine sunulacak. Eser sahibi çocuklar da sergide yer alarak vatandaşlara eserlerini anlatacak. Sergide ayrıca hattat olan bir zabıta görevlisi tarafından vatandaşlara üzerlerinde isimlerinin yazılacağı hat kartı ve karanfiller takdim edilecek.

ZABITA-ESNAF ARASINDA DOSTLUK MAÇI YAPILACAK

5 Eylül Çarşamba günü ise zabıta ile esnaflar arasında ‘Dostluk Maçı’ düzenlenecek. İBB Zabıta Edirnekapı Kompleksi’nde düzenlenecek futbol müsabakası saat 10.00’da başlayacak.

6 Eylül Perşembe günü ise İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile Zabıta personelleri esnaf ziyaretinde bulunacak. Taksim ve Eminönü bölgelerindeki esnafların ziyaret edileceği program saat 11.00’de başlayacak.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:44
  1. Edirne
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    1. Bir taş attı, 66 bin lirayı kaptı!
    2. Süleyman Soylu: Kırım dahil..
    3. Ruhani, ABD'ye meydan okudu: Bütün..
    4. Mesut Özil kendi takımını kuruyor!
    5. 29 suçtan aranan firari evde yakalandı
    6. Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini..
    7. Kompresör patladı: 1 kişi öldü, 1 kişi..
    8. İYİ Parti'de bir il yönetimi daha..
    9. Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel..
    10. e okul yeni kayıt işlemi nasıl yapılır?
    11. Fransa'da peş peşe istifalar sonrası..
    12. ABD'nin Mısır elçiliği önünde bombalı..
    13. Süper Lig golcüsü itiraf etti:..
    14. Organ bağışında lider ilimiz Samsun
    15. Sürücüler dikkat! Ekipler ceza yağdırdı
    16. Önce durakta bekleyen yayaya, sonra..
    17. FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını..
    18. UEFA'dan Fatih Terim'e mesaj!
    19. Dolar, İran'da rekor kırdı!
    20. Çipras bölgeyi ziyaret etti, yardım..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...