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Zabıta Teşkilatı 193 yaşında

Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 193.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:11
Zabıta Teşkilatı 193 yaşında

Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümü Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenle kutlandı.


Alanya Belediyesi tarafından 1-7 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Zabıta Haftası etkinlikleri, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Törene Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Zabıta Müdürü Hasan Akın, belediye birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile zabıta personeli katıldı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın’ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Çelenk sunumunun ardından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın yaptığı konuşmada “Zabıta teşkilatı görevini en iyi şekilde yapan bir birimdir. Zabıta teşkilatı halka açılan en etkin penceredir" dedi.


Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Belediye Zabıta Amirleri, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Zabıta Birimi’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’e gerçekleştiren ekip daha sonra Alanya Kaymakamlığı’na geçti. Burada Kaymakam Mustafa Harputlu’yu ziyaret eden Zabıta ekipleri, ardından Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı’yla bir araya geldi. Gün içerisinde son ziyaretini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e gerçekleştiren Zabıta ekipleri, Başkan Yücel’e çiçek takdim ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.


7 Eylül’e kadar devam edecek Zabıta Haftası, Alanya’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:11
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