Zabıta ile seyyar kavgası sonrası adım atıldı! Kağıthane Belediye Başkanı Özkan: 'Kesinlikle kabul edilemez, açığa aldık'

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İstanbul Kağıthane'de bir zabıta ile seyyar arasında yumruklu kavga yaşandı. Kırpılarak servis edilen görüntülerde zabıtanın seyyara uyguladığı şiddet yer aldı. Olayın ardından ortaya çıkan gerçek videoda ise, seyyarın, zabıtanın uyarısına tekme ile cevap verdiği ardından da zabıtanın seyyarı yumrukladığı gözlendi.

'Kesinlikle kabul edebileceğimiz bir görüntü değil'

Yaşanan olayı yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kesinlikle kabul edebileceğimiz bir görüntü değil. İlgili zabıtayı açığa aldık." dedi.

Başkan Öztekin, şöyle devam etti: "Video kırpılarak servis edilmiş. Önceden seyyar zabıtaya saldırıyor. Zabıta memuru da karşılık veriyor. Ne olursa olsun bu şekilde olmaması gerekirdi. Açığa aldığımız zabıtaya ilişkin soruşturma başlattık. Aslında seyyarlardan vatandaş şikayetçi. İlk tartışma seyyar ile vatandaş arasında yaşandı. Zabıta seyyarı durdurmak isterken de bu kötü görüntü ortaya çıktı."