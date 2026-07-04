İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Köylerde ilaç kullanmak yerine bunu tercih ediyoruz. Eşimin başı yaralandığında kanamasını kantaron yağıyla durdurduk. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.