  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kışın kar yağarsa çatısı çökebilir! Artvin’de 175 yıllık cami için acil çağrı Dikkat herkesin başına gelebilir! Arızalı araçtaki gerçek ekspertizde ortaya çıktı Tarih bile verildi! Türkiye’nin nükleerdeki “SMR” hamlesi dünyayı titretti Ağızları açık bırakan açıklamayı yaptılar! 'Başkentimizi vuracak 28 İHA'yı düşürdük' Tuz Gölü’nde pembe manzara! Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu Zirvede kutup manzaraları: Uludağ'da yaz ortasında -5 derece! 2 yılda 19 ülke: Ajet'ten küresel gövde gösterisi! 35 milyar dolar gözden çıkartıldı bile: Hedefleri atmosferin içinde de dışında da vurabilen füzeyle şov yapılacak Rusya’dan sonra bir devle daha anlaşma tamam! Türkiye, nükleer teknolojide o ülkeyle gücünü birleştiriyor Çiftçi bitmiş öyle mi? Türkiye’den tarımsal hasılada rekor
Spor
5
Yeniakit Publisher
İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

Adana'nın Feke ilçesinde köy halkının "doktor" olarak gördüğü, doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiğinin hasadı yapılmaya başlandı.

#1
Foto - İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

Feke'nin yaklaşık 1200 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında doğadan topladıkları sarı kantaron ve dağ kekiklerini kendi ürettikleri zeytinyağıyla cam kavanozlarda yaklaşık 40 gün güneşte bekletiliyor. Hazırlanan kantaron yağı özellikle yanık, kesik ve çeşitli cilt yaralanmalarında kullanılırken, kekik ise yemeklerde baharat olarak değerlendiriliyor, ayrıca çayı demlenerek tüketiliyor.

#2
Foto - İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

"KÖYLÜLER İLAÇ KULLANMAK YERİNE BUNU KULLANIYOR" Doğadaki bitkileri "doktor" olarak gördüklerini ifade eden Atike Ersin, "Biz burada Gaffaruşağı Köyü'nde yaşıyoruz. Bildik bileli tarlamızda yetişen bu bitkilere doktor deriz. Dağlardan kekik, tarlalardan kantaron toplarız. Doğadaki şifayı toplayıp doğal ilaç yaparız. Yaralara ve mide ağrılarına iyi geldiği için kullanıyoruz. Kendi zeytin bahçemizden elde ettiğimiz zeytinyağıyla hazırlıyoruz.

#3
Foto - İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

Cam kavanozlarda 40 gün, bazen iki aya kadar güneşte bekletiyoruz. Köylerde ilaç kullanmak yerine bunu tercih ediyoruz. Eşimin başı yaralandığında kanamasını kantaron yağıyla durdurduk. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyoruz. Herkes kendi bahçesinden toplar, yağını yapar ve uzun yıllar kullanır. Kekiğin çayını mide için içer, yemeklerde de kullanırız. Biz burada 1200 rakımda doğal bir yaşam sürüyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - İlaç yerine kullanıyorlar: Köylülerin 'doktor' dediği şifa kaynağı!

"TAMAMEN DOĞAL VE ORGANİK" Gaffar Esat Ersin ise bölgede yetişen bitkilerin tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bu bitkileri doğadan topluyoruz. Tamamen doğal ve organik. Ne kullandığımızı biliyoruz. Hem soframızda hem de günlük yaşamımızda değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı
Gündem

Soytarı tutuklandı, Berna aklını kaçırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı

Mizah adı altında Yüce Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ile alay ettiği gösterisi sonrası açılan soruşturmada tutuklanan komedyen bozuntusu De..
Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz
Gündem

Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz

Emekli Yunan Büyükelçi Aifantis’ten Atina’yı sarsacak Ege itirafı... Military News’e konuşan Aifantis, “Türkiye karşısında yenilgimiz kaçını..
Kocası balkonda otururken karısı salonda öldürüldü
Gündem

Kocası balkonda otururken karısı salonda öldürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evlerinin balkonunda oturan yürüme engelli Ali Karaca (82) bir süre sonra içeri girdiğinde salonda eşi Faize K..
Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak
Gündem

Erkeklerin korkulu rüyasıydı: Hastaneye yatırılacak

İstanbul'da erkeklere cinsel tacizde bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ortaya çıkan kadının gözlem altına alınmasına karar veri..
Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı
Gündem

Bolu Belediyesi’ne ‘zimmet’ operasyonu: Özel kalem müdürü tutuklandı

Bolu’da belediyeye ve iştiraki şirketlerine yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'zimmet' ve 'suç..
Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı
Gündem

Yolcu otobüsü kaza yaptı:19 kişi yaralandı

Niğde-Ankara otobanında yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23