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Sağlık Bariyer hasarı kapıda! Yazın cildiniz bu sinyalleri veriyorsa dikkat
Sağlık

Bariyer hasarı kapıda! Yazın cildiniz bu sinyalleri veriyorsa dikkat

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Bariyer hasarı kapıda! Yazın cildiniz bu sinyalleri veriyorsa dikkat

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Münevver Meltem Hüdaverdi, yaz aylarında güneş, havuz, deniz ve terlemenin cilt bariyerini zayıflatabileceğini belirtti.

Yaz aylarında artan güneş teması, havuz ve deniz kullanımı cildin doğal savunma kalkanını zorlayabiliyor. Kızarıklık, yanma, kaşıntı ve kuruluk Yaz aylarında birçok kişinin yaşadığı bu şikâyetlerin altında cilt bariyerinin bozulması yatabiliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Münevver Meltem Hüdaverdi, özellikle güneş, havuz, deniz ve yanlış cilt bakımının cildin doğal savunma mekanizmasını zayıflatabileceğini söyledi

 

Cildin en güçlü savunma kalkanıdır

Cilt bariyerinin dış etkenlere karşı koruyucu bir görev üstlendiğini belirten Dr. Hüdaverdi, "Cilt bariyeri; ultraviyole ışınları, mikroorganizmalar ve kimyasallar gibi dış etkenlere karşı cildi koruyan en önemli savunma mekanizmasıdır. Özellikle yoğun güneş maruziyeti, havuz ve deniz sonrası cildin yeterince klor ve tuzdan arındırılmaması, parfümlü ve yoğun kimyasal içerikli ürünlerin kullanımı ile aşırı terleme cilt bariyerinin bozulmasına neden olabiliyor" dedi.

 

Kızarıklık ve kaşıntı cildin verdiği uyarı

Cilt bariyeri bozulduğunda bazı belirtilerin ortaya çıktığını ifade eden Dr. Hüdaverdi, "Kızarıklık, kaşıntı, hassasiyet, yanma, batma hissi ve pullanma cildin verdiği önemli uyarılar arasında yer alıyor.

Ayrıca atopik dermatit, kontakt egzama ve rozasea gibi kronik cilt hastalıklarında da cilt bariyerinin bozulmasıyla birlikte alevlenmeler görülebiliyor" diye konuştu.

 

Nemlendirme ve güneş korumayı ihmal etmeyin

Yaz aylarında cilt bariyerini korumak için günlük bakımın önemine dikkat çeken Dr. Hüdaverdi, "Yaz boyunca 50 faktörlü güneş koruyucu kullanılmalı, çok sıcak suyla duş alınmamalı ve cilt nazik temizleyicilerle arındırılmalıdır. Sert peelinglerden, kese uygulamalarından ve gereğinden sık duş almaktan kaçınılmalıdır.

Gliserin, seramid, pantenol ve hyalüronik asit içeren nemlendiriciler cilt bariyerini destekleyen önemli ürünlerdir. Eğer belirtiler şiddetlenirse mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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