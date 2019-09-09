Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Belediyesi’nde görevli zabıta müdürlüğü personeli düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen yemek programına Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Mithat Töken ve Reşit Bilgin ile Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürü Orhan Şahin ve zabıta müdürlüğü personeli katıldı.

Samimi bir ortamda geçen yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, tüm personelin Zabıta Haftası’nı kutlayarak, “Belediyemiz adına, hepinize hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

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