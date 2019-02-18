Zabıta ekipleri şoke oldu! Kavanozun içindeki yılana el konuldu Mersin'in Tarsus ilçesinde yılanla gösteri yapıp kozmetik ürün satan kişiye zabıta işlem yaptı. Menşei belirsiz kozmetik ürüne el koyuldu.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Küçük Minare civarında bir kişinin seyyar tezgahında yılanla gösteri yapıp menşei belirsiz kozmetik ürün sattığı ihbarı aldı. Bunun üzerine birlikte hareket eden Zabıta ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, olay yerinde kavanoz içinde tutulan yılana ve 15 menşei belirsiz kozmetik ürüne el koydu. Yılan, milli parklar ekibine teslim edilirken, bu kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri menşei belirsiz kremleri imha etti.

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