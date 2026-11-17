Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında ilk sınavlar gerçekleştirildi. Sistemin analiz ve raporlama aşaması da devreye alındı.

Yeni uygulamayla öğrencilerin yalnızca sınav notları değil, hangi sorularda ve öğrenme alanlarında hata yaptıkları da ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılacak. Böylece öğrencilerin öğrenme haritaları oluşturularak eksik oldukları konulara yönelik destek ve telafi çalışmaları planlanacak.

ÖĞRENCİYİ ZORLAYAN DERS ORTAYA ÇIKACAK

OYSS kapsamında erişime açılan Analiz önünü ve Raporlama modülüyle sınav açabileceğini sonuçları soru, öğrenme çıktısı, değerlendiriyor. Öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik oluşturulacak. Öğretmenler EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan OZAY dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görebilecek. Hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı, hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı tespit edilerek buna göre adım atılabilecek. Öğrenci ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performansı takip edebilecek.

YENİ MODELLER GÜNDEME GELEBİLİR

Yeni sistemin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş tartışmalarına da farklı bir boyut kazandıra-bileceği değerlendiriliyor. Eğitim uzmanlarına göre öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle takip edilmesi, üniversiteye geçişte yalnızca merkezî sınav puanının esas alındığı modelin dışında alternatiflerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu kapsamda sınavsız geçiş veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği modeller yeniden gündeme gelebilir.

Öte yandan OYSS ile elde edilecek verilerin, okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) daha objektif kriterlerle yeniden düzenlenmesine de katkı sunabileceği belirtiliyor.