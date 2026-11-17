Tanker saldırıları sürerken petrol fiyatı düştü
Orta Doğu'nun petrol ihracatındaki toparlanma arz fazlası beklentisini güçlendirdi. Bölgedeki tanker saldırıları sürerken Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle varil başına 92 dolara geriledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Orta Doğu'nun petrol ihracatındaki toparlanma arz fazlası beklentisini güçlendirdi. Bölgedeki tanker saldırıları sürerken Brent petrol yüzde 0,5 düşüşle varil başına 92 dolara geriledi.
Petrol fiyatları salı günü geriledi. Brent petrolün vadeli işlem fiyatı, TSİ 04.02 itibarıyla 44 sent (yüzde 0,5) düşerek varil başına 92 dolara indi. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolünün vadeli işlem fiyatı da 44 sent (yüzde 0,5) gerileyerek 85,28 dolara düştü.
KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, “Piyasada arzın sonunda talebi yakaladığı ve artık talebi aşabileceği görüşü güçleniyor. Petrol fiyatları da buna paralel olarak geriliyor. Bugün fiyatları aşağı çeken başlıca etken, arz ve talep dengesindeki bu değişim” dedi.
OPEC, üye ülkelerin sürdürülebilir azami üretim kapasitelerine ilişkin değerlendirmeyi görüşmek üzere pazartesi günü çevrim içi toplandı. Bu değerlendirme, OPEC+ grubunun 2027 ve sonrasındaki üretim kotalarının belirlenmesinde rol oynayacak. Rusya öncülüğündeki müttefik üreticileri de kapsayan OPEC+, 2027 üretim politikasını belirlemek üzere 29 Kasım'da toplanacak.
ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki ham petrol stokları geçen hafta 276,4 milyon varile gerileyerek Ağustos 1982'den bu yana en düşük seviyeye indi. Stoklardaki son düşüşler, ABD'nin rezervden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmek üzere yaptığı anlaşma kapsamında gerçekleşti.
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