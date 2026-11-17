Ulucan, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranın bölgede yaşayan çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini ifade etti. 2 yıldır safran üretimi yapan ve safran üretiminini gelişimi hakkında bilgiler veren üretici Mehmet Ulucan, "Bazı araştırmalar yapıyorduk, bu işlere biraz merakımız vardı. Yaptığımız araştırmalarda Safranbolu ile İskilip’in mikroklima iklimlerinin uyduğunu, yağış miktarlarının hemen hemen eşit olduğunu, sıcaklık miktarlarının da eşit olduğunu gördük. Bunun üzerine, 'acaba safran diksek İskilip’te olur mu' diye düşündük. Deneme amaçlı geçen sene başladık. Geçen sene ilk amacımız, bu safranın İskilip’te yetişip yetişmediğini görmekti. Geçen sene yaptığımız üretimde safranın İskilip’te yetiştiğini gördük. Bunun üzerine bu sene de ektik. Aldığımız verim, geçen seneye göre çok daha iyi. Bazı ufak tefek sıkıntılar yaşadık, eksikliklerimiz var. Biz de bu işin öğrenme aşamasındayız. Yaptığımız işten her geçen sene daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve üretimimizin her geçen sene daha da arttığını gördük" dedi.