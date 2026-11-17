Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve atık su yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'ya bırakılan atık suların kaynağına dikkat çeken Büyükakın, arıtılmayan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti. "Marmara'yı en çok İstanbul kirletiyor" diyen Başkan Büyükakın, "Üç yıl sonra Türkiye'de tüm atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak" dedi.

Programda İstanbul ile çevre konusunda yapıcı bir ilişki kurulup kurulamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Başkan Büyükakın, "Samimi söylemek gerekirse kuramıyoruz" ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nin korunması için bütün kıyı şehirlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Büyükakın, kirlilikle mücadelenin tek bir belediyenin çabasıyla sonuçlanamayacağına dikkat çekti.