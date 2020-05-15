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Zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı

Pamukkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske kullanımı konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:41:03 -
Zabıta ekipleri pazarda maske denetimi yaptı

Pamukkale Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske kullanımı konusunda denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle pazar esnafları ile hafta başında hizmet vermeye başlayan berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri denetleniyor.


Dünyada etkisi devam eden koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirlerden olan maske takma zorunluluğu Denizli’de de uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi hafta başında hizmet vermeye başlayan berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerine maske dağıtarak vatandaşların hijyenik bir şekilde hizmet almasını sağlıyor. Ayrıca uzun süreden beri de pazar esnaflarına da maske dağıtılırken, bu konuda önemli çalışmaya imza atıldı. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske kullanımının zorunlu hale gelmesinden sonra berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerinde denetimler yaptı. Ekipler maske kullanımı ile ilgili uygulamanın yanı sıra bu işletmelerdeki hijyen kuralları ve ruhsat belgelerinin kontrollerini sağlıyor. Yapılan denetimlerde esnafların genelde maske takma ve diğer kurallara uyduğu görüldü. Ekipler ayrıca sabit ve sürekli pazar uygulaması ile açılan pazarlarda da denetimler gerçekleştiriyor. Pazarlarda yer alan esnafların alış verişleri maskeli ve eldivenli olarak yapıp yapmadıkları kontrol edilirken, bu konuda kurallara uymamada ısrarcı olanlara para cezası uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi, pazarlarda maskesi olmayan vatandaşlara maske temin etmeye de devam ediyor.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın sağlığı için gerekli olan tüm tedbirler konusunda hassas davrandıklarını belirterek, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde maske takmak evden çıkılan anda başlıyor. Bu nedenle berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezlerine ile halkın alış veriş yaptığı pazarlarda maske kullanımı konusunda denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesmek zorunda kalıyoruz. Hem vatandaşlarımızdan hem de halkımızdan ricamız maske kullanımı konusunda hassas davranılması. Bu ve diğer tüm tedbirleri sıkı sıkı aldığımızda eski özlediğimiz güzel günlere daha çabuk döneceğiz. O zamana kadar tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum” dedi.

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