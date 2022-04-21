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Medya 'Z kuşağı' nereye gidiyor? 'Din dersi saçma' dedi, 5 Osmanlı padişahı sayamadı!
Medya

'Z kuşağı' nereye gidiyor? 'Din dersi saçma' dedi, 5 Osmanlı padişahı sayamadı!

Sade Vatandaş adlı Youtube kanalına konuşan bir genç, "Din derslerini saçma buluyorum." dedi. Sunucunun "Beş Osmanlı padişahının ismini söyler misin?" diye sorduğu genç, verdiği cevapla şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 21:05:00 - 2022-04-21 21:10:10

 Yeniakit.com.tr 

Youtubeda yayınlanan bir sokak röportajındaki gencin açıklamaları hayrete düşürdü.

Röportajdaki genç, okullardaki din dersine ilişkin, "Din derslerini saçma buluyorum. Çünkü din dersi sadece İslam'ı değil bütün dinleri öğretmeli." dedi.

İçler acısı!

Röportajın ilerleyen bölümünde sunucu, gençten 5 Osmanlı padişahının ismini söylemesini istedi.

5 Osmanlı padişahının ismini sayamacak kadar ecdadından bihaber gencin halleri, "Z kuşağı"ndan bir kesimin içler acısı durumunu ortaya koydu.

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