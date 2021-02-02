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Gündem Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağının özellikleri nelerdir?
Gündem

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağının özellikleri nelerdir?

İnsanlar belirli kuşaklara ayrılmıştır. Günümüzün popüler kuşaklarıysa X, Y ve Z kuşaklarıdır. Son dönemde Z kuşağı özellikle sosyal medya mecralarında gündem konusu oldu. Peki, Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağı hangi yaş aralığını kapsıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:29:00 -
Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Sosyal medya mecralarında ve en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerdeki konuşmasında yer alan Z kuşağı insanların ilgisini üzerine çekti. Teknoloji nesli olarak da bilinen Z kuşağının hakkındaki bilgileri sizin için topladık. İşte “Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağı hangi yaş aralığını kapsıyor?” sorularının cevabı…

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimlerdir?

Araştırmalarda 1996 yılında itibaren gösterilse de Z kuşağı, milenyum çocukları olarak kabul ediliyor. 2000 yılından sonra doğan günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağı grubuna dahil ediliyor. Teknolojinin içinde doğan bu nesil, 'internet nesli' olarak da adlandırılıyor.

Z kuşağının özellikleri nelerdir?

Teknolojinin içinde doğmanın verdiği öz güven ve yetkiye dayanarak hızlı ve analitik düşünme becerisine sahip oldukları öne sürülür. Fakat bu becerilerini kullanma alanları bireyseldir ve asla ekip çalışmasına gelemezler. Öz güvenlerinin son derece yüksek olduğu öne sürülen Z kuşağının özgürlük konusunda bir hayli keskin sınırları olduğu iddia edilir. Özgürlüklerine ve bağımsız olmaya karşı meyilleri olduğu öne sürülür ve hatta bu meyil düşkünlük boyutuna geçebilir. Toplum kurallarının onlar için bir bağlayıcılığı olduğu söylenemez. İnternet çağında doğdukları için bir şey üretmek yerine tüketmeyi tercih ederler..

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