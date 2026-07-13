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Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

2013-2015 sezonları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildi.

#1
Foto - Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

#2
Foto - Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

"Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek."

#3
Foto - Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmıştı.

#4
Foto - Slaven Bilic Hırvatistan Milli Takımı'nın başına getirildi

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh ekibini çalıştırmıştı.

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